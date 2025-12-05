宏福苑五级火｜防火棚网贵逾倍 销售商指行内存「价钱行先」风气：好平嘅嘢都钟意沟货

大埔宏福苑五级火引起坊间对棚网安全的关注，拥有逾四十年建筑安全用品销售经验的棚网销售商麦伟强在电台节目指出，自政府多年前发出指引、建议业界使用具阻燃功能的棚网后，大部分有信誉的公司均已遵从。然而，他坦言，由于阻燃棚网的成本及重量均远高于非阻燃的普通棚网，导致业内有部分承办商可能为节省成本而选择使用非阻棚网。

行内存「价钱行先」风气：好平嘅嘢都钟意沟

他透露，在火灾发生前，一卷合规格的阻燃棚网约售80元，而非阻燃的则便宜一半。他直言，行内确实存在「价钱行先」的风气，部分人或会因此罔顾安全，选择价格较低的劣质物料；亦有人为降低成本「沟网」，混合使用不阻燃及阻燃的棚网。其他安全用品亦然，「好平嘅嘢都钟意沟，睇价钱多过睇质量」。

阻燃棚网网格较密 重量亦较重

对于如何分辨棚网的真伪，麦伟强表示，除了依赖内地厂方提供的检测证书外，若发现有不太合理的质量，亦会用火机点燃物料作测试，或安排样本交香港实验室进行测试。他又透露合规格的阻燃棚网，其网格会较为紧密，重量亦会较重，用火机燃点样本，非阻燃棚网虽然仍会烧著，但不会抢火，离开火源亦会几秒停止，亦不会烧著其他的物料。

火灾后需求急增 业界现「真空期」

麦伟强指出，自宏福苑大火后，市场对合规格阻燃棚网的需求急增，非阻燃棚网价格急升至180元一卷，并出现断货的情况，现时订货亦要两星期后才有货供港，并要在港进行检验，相信棚网供应会在一定时间出现「真空期」。

