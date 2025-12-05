张柏芝为违约案作供 解释同意签约换预支余毓兴4000万元找买楼尾数 「Why not？揾钱咋嘛」

女艺人张柏芝遭前经理人余毓兴及经理人公司控告违反合约一案，续于高等法院审讯。张柏芝今出庭作供，提到2011年曾为筹4000万元找豪宅世纪大厦尾数，接触两位圈中人，结果未能谈妥，最后与余签订合约换取预支款项。张柏芝指与余毓兴合作期间，对方曾表示如果不配合工作便「唱衰」她，张一度哽咽称「当时媒体可以催毁你一生，如果我唔㩒住佢，咁我18岁真系可以退休先」。张又指余曾「呃我话佢生cancer」。

朱永龙及「向太」先后担任张柏芝经理人

原告余毓兴及Aeg Entertainment Group Limited，由大律师严斯泰代表；被告张柏芝，由大律师林嘉仁代表。

架上太阳镜的张柏芝今早于多名男子护送下抵达高院，出庭作供。张于证人台上以基督教形式宣誓，并表示采纳其证人陈述书后，开始接受原告方盘问。她称自1998年、18岁时已投身演艺界，直到本案关键时段、2011年为止已有13年经验。她同意签署经理人合约属重要事情，而在余毓兴成为其经理人前，她曾有过两任经理人，分别为朱永龙及「向太」陈岚。

原告方问到，签订独家经理人合约，应该考虑很多事情、尤其年期。张柏芝不同意，称对她而言，诚信更为重要，「如果𠮶个人系好嘅，我会一世同佢交易」、「诚信多过几多年、几多钱」。

称与助手周静仪多年来「共患难」工作都由周物色

张柏芝又提到自己的助手周静仪，指周在她当初加入中国星集团时，由中国星分派作为其助理，后来她离开中国星，周静仪也离开了中国星，其后一直在她身边，两人关系一路演变下来，已非助手关系可形容，即使周对内地事务相对不熟悉，现在有较年轻的新员工加入，「我哋到依家都好密切」。

原告方问到，在2011年，是谁负责发薪给周静仪。张柏芝供称，对数字非常抗拒和敏感；她在庭上计算自己演艺年资时亦须一度「数手指」。她称因此相关事务由周静仪负责，而当时其实周静仪为她接工作，她再分佣给周，「我哋关系比较特殊」、「我哋嘅感情已经好到无任何contract绑死」，两人曾一起「共患难」，她亦把银行事务、甚至银行卡密码等都交给周处理。

原告方问到，当有公司或客户有工作时，是否会先联络周静仪，周再把合约带给张柏芝查看。张柏芝称，周静仪了解工作后，如果认为符合她的性格，便会再带给她考虑，又指两人性格相似、立场坚定，甚少勉强自己接受工作。

2011年急于筹钱4000万处理物业买卖

张柏芝确认，2011年4月曾藉临时卖买合约购入香港世纪大厦单位，价值1.28亿元，而成交日为2011年7月11日。张柏芝称当时自己只负责「睇楼」，感到满意便通知周静仪，由周处理后续事情，但后来周静仪通知她须准备4000万款项，否则银行方面会「好麻烦」，而当时她已在拍摄《河东狮吼2》。

原告问到，当时张柏芝是否曾接触其他演艺界人士，以筹得4000万元。张柏芝忆述，在余毓兴之前，她曾获两名不同人士接触，首名人士开出的条件中，有一项她未能接受，因这突发情况才出现须筹得4000万；第2名人士则由张柏芝的父亲张仁勇接触。张柏芝在庭上并未透露该两人身份。

张指不会称呼余毓兴「契爷」

张柏芝续供称，余毓兴是《河东狮吼2》投资人，除此以外，两人当时没有其他关系，她不会称呼对方为「契爷」。对于余是否认识自己父亲，张柏芝亦称不知道，但表示「个个都话识我爸爸」。

原告方其后引述，张柏芝因新亚洲娱乐联盟集团有限公司清盘，而作出的一份法定声明，当中提到在2011年，她因为信任余才同意成为新亚洲的艺人、为期8年。原告方质疑，在2011年7月前，张柏芝不认识余，两人关系亦不紧密，为何会表示基于信任余而签约。张柏芝称当时已因拍摄《河东狮吼2》，长期在现场与余有接触。

原告方今早盘问至早休时段，重新开庭后，大律师严斯泰表示出现人事调动，他将不再继续参与本案，并交其副手、大律师邓力行负责继续代表原告方；原告方今午将继续盘问。

同意签约预支余毓兴4000万 张：「Why not？揾钱咋嘛」

原告方今午续问到，张柏芝2011年因需要4000万而寻求其他人帮助的情况。张柏芝称，当时并未接触他人，而是其父亲曾接触圈中人，惟最终未能谈妥，「之后我就一路都无办法啦」、「听天由命」；但在7月7日，她在阳明山庄睡醒时，周向她表示「搞掂啦」及指余毓兴可以提供4000万元。

原告方追问，张柏芝既与余并不相熟，为何当时余愿意提供4000万元，但要张柏芝签订为期数年的经理人合约时会答应。张柏芝称「Why not？揾钱咋嘛」。原告方则指，张柏芝今早才说过「诚信最重要」。张柏芝指「咁你（余）突然间咁勇猛冲出嚟」，愿意提供4000万元，感到余为人很进取，日后成为经理人也会帮到她。

张指《全球独家经理人合约》上没有其指模属虚假文件

原告方又问到，张柏芝当时签署经理人合约和电影合约，以预支4000万电影片酬时，是否知道博纳影业集团牵涉其中。张柏芝表示知道，又称当时余叫她签约时要「打指模」，指原告方在案中提出的《全球独家经理人合约》属虚假文件，因为该合约上没有她的指模，而她与余之间也没有以个人名义签署的经理人合约，她当日所签署的合约甲方是新亚洲娱乐联盟集团有限公司。

另外，张柏芝的律师在2014年7月曾去信新亚洲，提出因应新亚洲清盘，双方中止经理人合约。原告方庭上提及相关信件，张柏芝确认与该律师已合作10多年，双方关系由对方为自己处理离婚开始。惟原告方质疑，张柏芝与余之间一直没有任何合作关系，为何在2014年会要求余代表新亚洲，与她中止合约。

作供一度哽咽 又指余曾「呃我话生cancer」

张柏芝解释，其实在双方合作期间，余已多次提出如果张柏芝不配合工作，「就唱衰你」，余过去曾任记者及经营自媒体，她试过有不配合的情况，其后便出现负面新闻。张柏芝在庭上情绪一度激动及哽咽，称「以前媒体无依家个啲咁好，当时媒体可以催毁你一生」，所以当时要求律师不要刺激余，「如果我唔㩒住佢，咁我18岁真系可以退休先」。

张柏芝又称，当时余曾向她提出「女神的新衣」节目工作，当时自己对电视台开价700万人民币感到过低，但余称已尽力喊价，所以她便答应工作，但后来却发现电视台实际开价1500万元。张柏芝另批评，余曾「消失咗几年」、「仲要呃我话佢生cancer」。

原告入禀状指，余和张于2011年7月及2012年5月分别签订《全球独家经理人合约》及《张柏芝两部电影片约合约》，余先后预支共4276万元片酬予张，要求张需参演共6部电影。惟余指张没有履行电影合约及违反经理人合约，索偿至少1276万元。辩方则争议该《全球独家经理人合约》属伪造，张在合约上的签名也是他人假冒，而后来亦是余选择不再找张出演。

案件编号：HCA1227/2020

法庭记者：王仁昌