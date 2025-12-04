宏福苑五级火｜房屋局对结构损坏较严重单位进行巩固工程 15公共屋邨棚网已拆除

政府公布跟进大埔火灾最新情况，规管巡查方面，房屋局安排紧急维修承建商于今日（4日）开始协助警方清理楼宇外围的杂物，亦同时开始对结构损坏较严重的小量单位进行进一步巩固工程。

房屋署已完成拆除15个公共屋邨棚网

房屋局的独立审查组实地查看四个居屋屋苑（包括沙田穗禾苑、深水埗清丽苑、深水埗怡阁苑及观塘安基苑）和租置屋邨柴湾峰华邨的注册承建商拆除屋苑内棚网的工作，监察有关进度。房屋署已于今日完成拆除15个公共屋邨的棚网。

劳工处已巡查239个建筑地盘

劳工处继续巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，以保障工人的职业安全。截至今日下午4时，劳工处已巡查239个建筑地盘，共发出130份书面警告及61张敦促改善通知书，并提出17宗检控。