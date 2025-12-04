基孔肯雅热｜居青衣63岁男病人与同区两患者属共同感染源头 该群组增至3人

衞生署衞生防护中心表示，中心上周公布的一宗输入个案，涉及一名63岁居于青衣晓峰园的男病人。中心已完成对该名男病人样本的基因分析工作，结果显示其病毒的基因排序与早前公布的两宗本地个案（一名63岁居于青衣伟景花园的男病人及一名居于青衣邨的49岁女病人）完全相同，显示3人有共同感染源头，但与其他本地或输入个案的基因排序不同。3人在青衣北的活动范围有重叠，主要涉及青衣市中心一带及青衣自然径附近。基于流行病学调查及基因数据分析，中心现将这上述个案判定为本地感染个案。现时该群组共涉及3名病人。

对现时整体风险评估没有太大影响

政府各相关部门自11月底已经针对青衣的个案加强蚊媒防控措施，以及在当区进行个案主动追踪工作，因此这宗本地个案对现时整体的风险评估没有太大影响。

截至今日（4日）下午5时，中心没有录得新增感染基孔肯雅热个案。本港今年累计录得77宗基孔肯雅热确诊个案中，9宗属本地个案，其余全部属输入个案。