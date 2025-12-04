THEi高科院前兼任讲师认向学生索贿2万元 官斥以权谋私情节严重 押后12.17判刑

自资院校香港高等教育科技学院(THEi高科院)前兼任讲师向一名学生索贿并收贿两万元，以确保学生的毕业专题研习（俗称FYP)获得合格成绩。他今于东区裁判法院承认控罪，辩方求情指被告近年承受沉重精神压力影响精神状态才作出「判断失准」的行为。主任裁判官张志伟直斥被告违反诚信、以权谋私，行为影响学生及院校在工程界的认受性，破坏香港的国际信誉，案情严重，决定为被告索取精神科医生报告，本月17日判刑，被告期间还押小榄精神病院看管。

被告向学生施压索贿助获B+评分

68岁被告吴瑞庭承认一项「代理人接受利益」罪，他承认在任教期间负责指导土木工程（荣誉）工学士课程学生的毕业专题研习，去年11月起与学生定期会面时，多次向涉案学生表示不会给予合格成绩，并以此施压索取金钱，声称可保证其专题研习通过，他起初要求学生支付4万元，经协商后学生愿意分两期支付共3万元，他便承诺若学生遵守协议便可获B+评分，另一学期更可获A级成绩。

被告表明学生没有能力取得好成绩，不必再努力，只需遵守协议，要求学生到自动柜员机提款，他最终于去年12月10日收取该学生2万元现金，承诺确保该生的专题研习获合格。他被廉署人员拘捕时身上有涉案2万元现金，录影会面时亦承认向学生索贿4万元，正式收取2万元，而THEi高科院禁止员工向学生索取或接受任何利益。

辩方求情时指，被告多年来仍能教书并贡献社会，被告育有两名孙子女，其中一名患有自闭症，被告作为教育工作者，深知病情对孙子的影响，由于自闭症最佳改善时机在六岁前，现时治疗费用以数万元计，被告亦长期承受家庭压力。辩方解释被告索取及收取金钱的行为是他「判断失准」的行为，被告近年承受沉重精神压力，犯案与其精神状态有关，他愿意接受医生诊治，但公营精神科服务需轮候至明年。

涉案学生重新交功课延误半年毕业

张官指，涉案学生受事件影响后需重新交作业及获取评分，最后获得C+成绩，延误半年才毕业。而案件曝光后，校方安排新导师指导6名学生重新完成毕业专题研习，可见所有受被告指导的学员均受影响，学术评估出现不公，事件严重损害诚信及院校声誉。张官提到，若学生就范而不投诉被告，则会成为同谋，毁其一生。

张官批评被告索贿收贿的行为违反诚信，以权谋私，影响学生及院校在工程界的认受性，破坏香港廉洁社会的国际信誉。辩方虽建议法庭考虑缓刑或社会服务令，但张官认为案件情节严重，不得过分考虑个人情况，但会先为被告索取精神科报告，以决定判监时需否安排精神科治疗，并押后案件至12月17日判刑，被告期间还押小榄精神病院看管。

案件编号：ESCC1494/2025

法庭记者：刘晓曦