迪士尼乐园内偷拍裙底 男文员还押至12.22候判

社会
更新时间：18:36 2025-12-04 HKT
发布时间：18:36 2025-12-04 HKT

有偷拍裙底前科的36岁男文员，今年6月于迪士尼乐园再次犯案，以小型镜头偷拍他人裙底，当场遭保安揭发。男文员今于西九龙裁判法院承认一项非法拍摄或观察私密部位罪，主任裁判官苏文隆押后判刑至12月22日，待索背景和心理报告。期间被告须还押候判。

控方指出被告有一项有违公德罪案底，苏官关注上次亦涉偷拍裙底，与本次有何分别。辩方求情时回应，上次是审讯后被定罪，专业人士其后发现被告心智有问题，上次未能察觉，如今情况已有进展。辩方冀法庭判以非监禁式刑罚，让被告继续接受治疗及辅导，以助他重回正轨，相信被告受到警惕后不会再犯。苏官因此押后判刑至12月22日，待索取被告的背景及心理报告。

被告梁文熙，报称文员，被控于2025年6月14日，在香港新界大屿山东涌幻想道香港迪士尼乐园，拍摄不知名人士的私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部份本来不是可让人看到的，及为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得该不知名人士同意。

案件编号：WKCC4108/2025
法庭记者：雷璟怡

