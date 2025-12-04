宏福苑五级火｜假灾民呃逾2.5万元善款 32岁男子涉持傀儡户口被控洗黑钱 准以3万元保释明年1月讯

大埔宏福苑火灾夺去逾百人性命，有人却冒充灾民骗取逾2.5万元善款。一名男厨师涉持有案中傀儡户口，被控一项洗黑钱罪，今午于西九龙裁判法院首次提堂。被告暂时毋须答辩，总裁判官苏惠德应申请押后案件至明年1月15日再讯，以待进一步调查及控方索取法律意见。期间被告获准以3万元等条件保释候讯。

32岁被告湛树成，报称厨师，他被控于2025年10月25日与2025年11月31日之间，首尾两日包括在内，在香港知道或有合理理由相信财产，即Alipay Financial Services（HK）Limited帐户内一笔共64,886.45港元的款项，其全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

案件编号：WKCC5544/2025

法庭记者：雷璟怡