Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜假灾民呃逾2.5万元善款 32岁男子涉持傀儡户口被控洗黑钱 准以3万元保释明年1月讯

社会
更新时间：18:25 2025-12-04 HKT
发布时间：18:25 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑火灾夺去逾百人性命，有人却冒充灾民骗取逾2.5万元善款。一名男厨师涉持有案中傀儡户口，被控一项洗黑钱罪，今午于西九龙裁判法院首次提堂。被告暂时毋须答辩，总裁判官苏惠德应申请押后案件至明年1月15日再讯，以待进一步调查及控方索取法律意见。期间被告获准以3万元等条件保释候讯。

32岁被告湛树成，报称厨师，他被控于2025年10月25日与2025年11月31日之间，首尾两日包括在内，在香港知道或有合理理由相信财产，即Alipay Financial Services（HK）Limited帐户内一笔共64,886.45港元的款项，其全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

案件编号：WKCC5544/2025
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
8小时前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
10小时前
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
11小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
2025-12-03 18:04 HKT
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
马鞍山新港城。资料图片
珍惜生命｜马鞍山新港城情困妇堕楼 当场不治
突发
6小时前
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
社会
21分钟前