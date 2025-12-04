Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱邓炳强访「乐和．东寓」慰问灾民 欣见基本生活获妥善安排

社会
更新时间：18:07 2025-12-04 HKT
发布时间：18:07 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑大火导致逾千户居民痛失家园，在政府和社会各界帮助下，灾民正陆续迁入暂居地。保安局局邓炳强今午（4日）到马鞍山东华三院过渡性房屋「乐和．东寓」，探访受影响家庭，并向他们致以慰问。

邓炳强在社交平台撰文指，在「乐和．东寓」与居民交谈时，深切感受到他们失去家园的沉痛。不过欣慰的是，居民暂时的住宿及基本生活所需已获妥善安排。

他强调，政府会持续加强后续支援服务，自己亦衷心感谢东华三院等慈善机构、地方团体及热心市民在灾难期间伸出援手。他又说，明白受影响居民最渴望的，是能尽快重建家园，重拾安稳生活。政府承诺必定会争分夺秒，从安置、支援到重建，全力以赴，与他们并肩同行，协助受影响居民早日展开新生活。

