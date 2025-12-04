4岁代谢病童死因研讯裁定死于自然 官建议安排顾问级医生参与医疗决定讨论

4岁男童身患新陈代谢疾病须长期住儿童医院，前年4月因感染肺炎而转入深切治疗部，其后离世。男童父母怀疑医院进行入侵性治疗，导致爱儿承受不必要痛苦，遂展开死因研讯。经过3日研讯，死因裁判官林希维今裁定男童死于自然，并建议儿童医院在作出非紧急医疗决定前，安排舒缓治疗科顾问级医生，参与临床医生和家人的讨论。男童父亲于法院外表示，预料到裁决结果，「无嘢讲」。

男死者丘力㐼2023年4月25日在香港儿童医院离世，终年4岁，他生前因长期病患一直在医院留医。案件由死因裁判官林希维主理，未有设陪审团，医管局列有利害关系方，今日只有死者父亲列席研讯。

死者父亲曾要求法庭裁定人为造成病情恶化

林官裁决时指，死者患有罕见的丙酮酸脱氢酶缺乏症，会导致发展迟缓，智力低下，罕有病人活到20岁。死者生前频繁出入医院，亦由2019年11月开始长期住在儿童医院，直至离世。林官指出，死因庭并非处理投诉的审裁体，亦不能追究刑事责任或裁定赔偿，故无任何法律责任。

林官裁定死者的死因为肺炎导致呼吸衰竭。死者父亲陈词时希望法庭裁定儿子死因为，由人为造成的病情恶化，死因有可疑。林官今解释，上述均非死亡结论的选项，死者父亲似乎将平日听到的「死因有可疑」套用在本案。林官续指，死者曾多次感染肺炎，该病是身体自然产生，最终裁定死者死于自然。

官形容本案为「超乎平凡的困难个案」

林官引述专家证人的口供，形容本次为「超乎平凡的困难个案」，父母意见不合及在作决定时举棋不定，增加了医生的照顾难度。林官另提及死者母亲曾供称要求移除死者的鼻喉，医生检查后有移除，惟家属却在研讯中质疑医生决定，这点值得商榷。

因应本次事件，林官建议儿童医院在作出非紧急医疗决定前，安排舒缓治疗科顾问级医生，参与临床医生和家人的讨论。林官最后向死者家属致以慰问，明白死者与其兄长相继离世，对家人造成非常大的心情压力。由于今日正值死者生忌，林官引述专家证人称，「真诚相信香港大多数儿科医生不可能比儿童医院做得更好」，望家属明白医生已尽力，明白当时的经过，早日放下重过新生活。

案件编号：CCDI-447/2023(SH)

法庭记者：雷璟怡