Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

4岁代谢病童死因研讯裁定死于自然 官建议安排顾问级医生参与医疗决定讨论

社会
更新时间：17:12 2025-12-04 HKT
发布时间：17:12 2025-12-04 HKT

4岁男童身患新陈代谢疾病须长期住儿童医院，前年4月因感染肺炎而转入深切治疗部，其后离世。男童父母怀疑医院进行入侵性治疗，导致爱儿承受不必要痛苦，遂展开死因研讯。经过3日研讯，死因裁判官林希维今裁定男童死于自然，并建议儿童医院在作出非紧急医疗决定前，安排舒缓治疗科顾问级医生，参与临床医生和家人的讨论。男童父亲于法院外表示，预料到裁决结果，「无嘢讲」。

男死者丘力㐼2023年4月25日在香港儿童医院离世，终年4岁，他生前因长期病患一直在医院留医。案件由死因裁判官林希维主理，未有设陪审团，医管局列有利害关系方，今日只有死者父亲列席研讯。

死者父亲曾要求法庭裁定人为造成病情恶化

林官裁决时指，死者患有罕见的丙酮酸脱氢酶缺乏症，会导致发展迟缓，智力低下，罕有病人活到20岁。死者生前频繁出入医院，亦由2019年11月开始长期住在儿童医院，直至离世。林官指出，死因庭并非处理投诉的审裁体，亦不能追究刑事责任或裁定赔偿，故无任何法律责任。

林官裁定死者的死因为肺炎导致呼吸衰竭。死者父亲陈词时希望法庭裁定儿子死因为，由人为造成的病情恶化，死因有可疑。林官今解释，上述均非死亡结论的选项，死者父亲似乎将平日听到的「死因有可疑」套用在本案。林官续指，死者曾多次感染肺炎，该病是身体自然产生，最终裁定死者死于自然。

官形容本案为「超乎平凡的困难个案」

林官引述专家证人的口供，形容本次为「超乎平凡的困难个案」，父母意见不合及在作决定时举棋不定，增加了医生的照顾难度。林官另提及死者母亲曾供称要求移除死者的鼻喉，医生检查后有移除，惟家属却在研讯中质疑医生决定，这点值得商榷。

因应本次事件，林官建议儿童医院在作出非紧急医疗决定前，安排舒缓治疗科顾问级医生，参与临床医生和家人的讨论。林官最后向死者家属致以慰问，明白死者与其兄长相继离世，对家人造成非常大的心情压力。由于今日正值死者生忌，林官引述专家证人称，「真诚相信香港大多数儿科医生不可能比儿童医院做得更好」，望家属明白医生已尽力，明白当时的经过，早日放下重过新生活。

案件编号：CCDI-447/2023(SH)
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
10小时前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
8小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
23小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
保健养生
8小时前