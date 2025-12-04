Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜香港童军总会迅速开放洞梓童军中心 让灾民与宠物共同入住

社会
更新时间：16:20 2025-12-04 HKT
发布时间：16:20 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑无情大火，导致逾百人死亡，无数家园一夜尽毁。随著救灾进入安置阶段，民政及青年事务局已安排近千个单位作应急之用。惟部分临时住宿只供居民入住，未能兼顾他们视若家人的宠物，为此，香港童军总会迅速开放位于大埔的洞梓童军中心，专门为需与宠物同住的灾民提供「全面而贴心」的暂托选择，灾民与宠物可共同入住。

香港童军总会迅速成立专责小组跟进

香港童军总会表示，从决定开放洞梓童军中心到居民入住，只有一日时间准备。面对如此紧迫的时限，香港童军总会迅速成立专责小组，洞梓中心管理团队立即检查设施，确保冷热水及网络供应稳定；同时由三支专队：童军特别事故应变队负责物流运输，香港童军贝登堡联谊会服务队提供24小时营运支援，香港童军知友社的社工则组成二人小队，轮值提供全天候情绪支援并协助连结社区资源。

持续聆听住客需要  逐步完善配套

香港童军总会明白仓促准备难免有未周之处，因此在居民入住后，童军成员持续聆听住客需要，逐步完善配套，例如添置风筒、驱蚊设备及宠物清洁用品，务求让人与宠物皆能暂得安顿。

其中一对长者夫妇向童军成员表示，能入住洞梓中心已感安心。这里虽非豪华酒店，但最可贵的是，他们毋须与相依为命的小狗分离——因为小狗不仅是宠物，更是家人。小狗乖巧亲人，从不骚扰他人，最喜欢依偎在怀中。见到牠如此灵性，童军知友社的社工也不禁笑说，或许这只小狗才是真正的心灵抚慰者。

重建之路漫长，但坚韧的大埔居民与香港童军总会，已在洞梓中心携手踏出了「人宠同行」的第一步。
 

