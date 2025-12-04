前物业主任认隐瞒利益关系 向旗下公司批出27个项目 两项欺诈罪成判囚1年

71岁前港深智能管理物业主任与两名工程承办商，涉隐瞒利益冲突及提交虚假报价单，以获取筲箕湾新成中心多项维修工程合约，涉款共约100万元。物业主任今于东区裁判法院承认两项欺诈罪，主任裁判官张志伟斥责他以权谋私、严重违反诚信，拒绝辩方索取报告的建议，就两罪判处即时监禁12个月。

辩方求情指，被告吕建法在内地出生，自1973年来港定居，一直奉公守法，与妻子育有3名子女，妻子长期受情绪及病患困扰。被告称案中工程并无质素问题，裁判官指被告刻意隐瞒自己在涉案公司担任重要职位，令公司分别获批为期5年的合约及27项小型工程，案件性质严重，考虑他认罪后判囚1年。

港深联合物业管理有限公司（现称港深智能管理）为新成中心提供物管服务，新成中心业主立案法团规定所有工程须取得至少3份报价，价低者得。被告最初受雇于港深，派驻新成中心协助法团处理采购事宜及监督工程。法团直接聘任被告为行政主任，被告另成立新世代能源管理有限公司及坤记工程公司，并直接或间接控制两间公司。

港深要求员工书面申报与承办商的利益冲突，被告在2017年11月至2023年5月期间，未有按规定申报利益冲突。他向新成中心法团隐瞒自己是新世代的重要控制人，诱使法团向新世代能源管理有限公司支付逾29万元节能照明系统安装费用；他又隐瞒在坤记工程公司的财务利益，令法团就27项小型维修工程，向坤记工程支付约38万元工程费用。被告于2023年7月被捕，他警诫下承认在新世代能源管理有限公司有利益，并知悉他有责任披露相关利益关系。

案件编号：ESCC2698/2025

法庭记者