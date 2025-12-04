律师陆建廷与12岁女童性交拍片 官斥：利用事主好奇心满足自己性需要 判监3年7个月

事务律师陆建廷去年在网上结识12岁中一女学生，约会时带到住所交欢，期间拍摄过百照片影片。陆建廷早前承认与年龄在13岁以下的女童非法性交等5罪，暂委法官劳洁仪今在区域法院判刑时斥，被告利用事主对性的好奇犯案，以满足自己的性需要，被告更无视事主意愿，在性行为过程中脱去安全套及拍片，明显没有保护及关心事主，二人的对话仅限于性话题，没有共同兴趣及生活环境，并非如被告所言属恋爱关系，终判被告入狱3年7个月。

40岁被告陆建廷任职律师，承认2项与年龄在13岁以下的女童非法性交、2项制作儿童色情物品罪及1项促致未满16岁的另一人制作色情物品共5罪，分别于2024年3月4日及28日，在青衣珀丽湾某单位与12岁的女童X非法性交；另在3月4日以流动手机录制X的色情物品，包括20张照片；及在3月28日拍摄X的184张照片及9段影片；再于3月14日至17日，促致12岁的X制作色情物品，即以视像方式描划X的乳房的一张相片。

交友App认识首见面即夺初夜兼拍片

案情指，女童X事发时为12岁中一学生，被告则是39岁律师，惟被告向X透露自己年仅28、29岁。二人在去年1月下旬或2月初，透过交友程式Heymandi认识，他们于3月4日上午9时许在南昌地铁站首次见面，并前往马湾的沙滩。被告在沙滩上亲吻X的嘴唇，其后将X带至其住所。二人先在单位内进食，当X喝水时，被告开始亲吻X，X表示想休息一下，被告便将X带至其卧室。

X躺在卧室的床上，被告要求X脱掉衣服，当X脱光衣服后，被告亲吻X的嘴唇，并用手抚摸X的胸部及下体约数分钟。被告其后将手指插入X的阴道，并要求与X发生性行为。X同意后，被告脱去内裤，并戴上安全套，将下体插入X的阴道，被告在过程中更用手机拍摄了20张X的裸体照片，X在是次事件前仍是处女。

性交期间脱去安全套惹女童生气

在同月28日，被告再与X会面后一同前往被告的住所，X抵达单位后，出于好奇便喝下1至2罐啤酒，被告其后要求X再度与自己发生性行为。X同意并脱去衣服，更多喝了一些啤酒，因而开始感到头晕。被告在床上亲吻X的嘴唇，并将下体插入X的阴道。被告起初有使用安全套，惟在性交期间取下安全套。 X感生气并指责被告，惟被告仍在没有使用安全套的情况下继续与X性交。另外，X亦有为被告口交，被告用手机拍摄下发生性行为的过程，共拍摄了184张照片及录制了9段影片。当晚，被告将部分影片发送给X。

去年5月4日，X的父亲Y检查X的手机时，发现手机中有X与被告之间的Telegram聊天记录，以及一些X裸体或半裸的自拍照。经Y询问，X承认曾与被告发生性行为。翌日，X的父亲报警求助。警方调查X与被告的对话内容时，发现被告在首次犯案当日，曾问X是否有看过成人影片及自慰，X则回应「有」。被告犯案后，与X谈论该性行为的过程，并表示爱及想念X，要求X拍摄胸部及自慰的照片及影像给他，X在3月17日应被告要求传送一张胸部照片。被告在第二次犯案前， 建议X在醉酒后尝试为其口交，X问被告是否会戴安全套，被告则回应「对安全套过敏」。

案件编号：DCCC3/2025

法庭记者：黄巧儿