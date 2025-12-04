大埔宏福苑五级火︱柴湾及北角维修工程涉虚假文书 市民人心惶惶 批承建商偷工减料

大埔宏福苑五级火，彻底调查、追究责任是社会共识，政府早前进一步交代调查进展时表明，柴湾峰华邨及北角富泽花园富嘉阁维修工程分别声称获得棚网阻燃合格证，惟政府与内地跟进调查后发现证书怀疑造假，涉虚假文书。《星岛》记者今早（4日）前来观察，柴湾峰华邨正在拆除棚网，北角富泽花园富嘉阁则已完成棚网拆除。市民普遍都人心惶惶，虽认为拆棚网可以令他们安心，但是后续政府应加强监管，避免重蹈覆辙。

峰华邨居民批承建商偷工减料

在峰华邨住了数十年的许先生表示在宏福苑大火前，「从来冇谂过棚网会引起咁大灾祸」，对于棚网拆除感到安心。他批评承建商「偷工减料」，欺负市民没有见识，希望政府能够立例规管，日后有新棚网时亦会当场检查其阻燃质量。不过，他担忧现时的工程进度会因此有所影响，而且拆除及安装的费用或要用居民负担，令到维修费用「百上加斤」。而平日甚少出外的梁先生梁太均表示，大单位的维修费高达5万元，希望政府能够对相关业主提供财政支援，以减轻市民压力。

冀政府加强监管

同样是峰华邨居民的邱先生希望法团日后检验棚网时，能够寻找第三方协助验证，只要有一个样本不符合标准，就全数退回(棚网)。同时亦希望政府加强监管并非只局限于棚网，而是一视同仁所有建筑物料，保障市民安全。

董先生的父亲在峰华邨居住超过10年，被问到是否希望更换承建商，无奈表示「我哋只系小业主，无足够嘅钱去换」。他亦希望政府能够多加监管，增加抽样检查的频率，因为「小市民」对建筑方面理解不多，容易受蒙蔽。

北角富泽花园目前只有富嘉阁正在搭棚维修，但其他同屋苑居民亦感到担忧。住在富达阁的关女士质疑「证书」是否具备可信力，日后业主大会会提出试验建筑物料方案，以确保其质量过关。而住在富慧阁，年逾70岁的简先生表示，对承建商信心大打折扣，认为政府理应有专门官员去监察及规范工程。他续指「无法评论」政府是否监管不力，但希望政府能够彻查，以确保维修物料再无偷工减料。

屋苑内亦其他即将进行大维修的楼宇，居民深感忧虑。住在富邦阁的梁女士表示，政府应作中央统筹，避免承建商围标。而住在富威阁的王先生则认为经过宏福苑大火后，不会有承建商或政府官员会偷工减料的，因此对于其屋苑接下来的大维修抱有信心。

两个屋苑管理处均对市民查询深感烦躁。富泽花园管理处表示现时只得富嘉阁搭棚，与其他大楼无关。而峰华邨更是张贴公告表示已就此事要求警方立案跟进。

记者：曾智华

摄影：刘骏轩