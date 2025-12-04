Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国安处休班警涉偷拍及企图抢枪 拟认罪还柙明年6.29答辩

社会
更新时间：14:41 2025-12-04 HKT
发布时间：14:41 2025-12-04 HKT

隶属国安处的39岁男警年初休班时涉于地铁站内偷拍女子被捕，遭同袍带至尖沙嘴警署调查期间疑情绪失控，企图抢夺同袍枪械，被控偷拍及企图无牌管有枪械2罪。辩方今（4日）早在区域法院表示拟认罪，案件押后至明年6月29日，在西九龙裁判法院答辩及求情，期间被告还柙候讯。

39岁被告高振宗，报称警员，被控非法拍摄或观察私密部位及企图无牌管有枪械2罪。控罪指，他于2025年1月15日，在尖沙咀港铁站扶手电梯出于观察或拍摄女子X的私密部位的意图，为了从女子X的衣服下方，观察或拍摄其私密部位而操作设备，及为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得女子X同意；同日在尖沙咀警署报案室内企图无牌管有枪械，即一枝警枪。

案件编号：DCCC 837/2025
法庭记者：黄巧儿
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
23小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
21小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
02:46
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
13小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
6小时前
01:22
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
10小时前