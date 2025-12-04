国安处休班警涉偷拍及企图抢枪 拟认罪还柙明年6.29答辩

隶属国安处的39岁男警年初休班时涉于地铁站内偷拍女子被捕，遭同袍带至尖沙嘴警署调查期间疑情绪失控，企图抢夺同袍枪械，被控偷拍及企图无牌管有枪械2罪。辩方今（4日）早在区域法院表示拟认罪，案件押后至明年6月29日，在西九龙裁判法院答辩及求情，期间被告还柙候讯。

39岁被告高振宗，报称警员，被控非法拍摄或观察私密部位及企图无牌管有枪械2罪。控罪指，他于2025年1月15日，在尖沙咀港铁站扶手电梯出于观察或拍摄女子X的私密部位的意图，为了从女子X的衣服下方，观察或拍摄其私密部位而操作设备，及为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得女子X同意；同日在尖沙咀警署报案室内企图无牌管有枪械，即一枝警枪。

案件编号：DCCC 837/2025

法庭记者：黄巧儿

