宏福苑五级火｜伪冒社福机构骗捐款逾百万 27岁内地女涉借出户口洗黑钱5万元 准15万元保释候讯

大埔宏福苑五级大火，累计死亡人数增加至159人，无数家庭顿失家园，各界纷纷捐款救灾，但却有人利用港人善心及团结精神，冒认本地社福机构骗取市民捐款逾百万。27岁持双程证无业女子涉借出银行户口收款5万元，她被控一项洗黑钱罪，案件今首次在东区裁判法院提讯。她暂时毋须答辩，以待警方进一步调查，包括处理银行文件。主任裁判官张志伟将案押后至明年2月4日再讯，期间批准被告以15万元保释外出候讯。

27岁持双程证来港、操普通话的无业女被告田丽，被控一项「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」）罪。她被控于2025年11月29日，在香港知道或有合理理由相信有关财产，即以田丽持有的中国银行（香港）有限公司帐户内含共港币5万元的款项，全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

被告在传译员协助下表示明白控罪，控方申请暂时毋须答辩，主任裁判官张志伟考虑双方陈词后，批准被告以15万元保释外出候讯，期间不得离港、需交出所有旅游证件、居于报称地址及每天到警署报到。

案件编号：ESCC3109/2025

法庭记者