Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜伪冒社福机构骗捐款逾百万 27岁内地女涉借出户口洗黑钱5万元 准15万元保释候讯

社会
更新时间：14:12 2025-12-04 HKT
发布时间：14:12 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五级大火，累计死亡人数增加至159人，无数家庭顿失家园，各界纷纷捐款救灾，但却有人利用港人善心及团结精神，冒认本地社福机构骗取市民捐款逾百万。27岁持双程证无业女子涉借出银行户口收款5万元，她被控一项洗黑钱罪，案件今首次在东区裁判法院提讯。她暂时毋须答辩，以待警方进一步调查，包括处理银行文件。主任裁判官张志伟将案押后至明年2月4日再讯，期间批准被告以15万元保释外出候讯。

27岁持双程证来港、操普通话的无业女被告田丽，被控一项「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」）罪。她被控于2025年11月29日，在香港知道或有合理理由相信有关财产，即以田丽持有的中国银行（香港）有限公司帐户内含共港币5万元的款项，全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

被告在传译员协助下表示明白控罪，控方申请暂时毋须答辩，主任裁判官张志伟考虑双方陈词后，批准被告以15万元保释外出候讯，期间不得离港、需交出所有旅游证件、居于报称地址及每天到警署报到。

案件编号：ESCC3109/2025
法庭记者

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
7小时前
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
3小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
20小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
21小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
02:46
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
12小时前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
5小时前
01:22
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
9小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
23小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
5小时前