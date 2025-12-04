承认旺角警署外墙涂鸦 38岁纹身师判监2个月 官指刻意选择犯案位置挑战执法机关

38岁纹身师今年10月在旺角警署外墙涂鸦「8964」字样，他初时称受酒精及分手影响涂上女友生日，后澄清因担心涉及敏感日子而编作理由，他否认与政治有关。纹身师早前承认一项刑事损坏罪，今于西九龙裁判法院被判入狱2个月。裁判官刘绮云判刑时指，被告刻意挑选涂鸦位置，挑战执法机关，即时监禁是合适刑罚。

判刑不考虑涂鸦字眼背后原因是否与政治有关

刘官表示，不论被告写上案中字眼的背后原因是否与政治有关，法庭判刑时均不会作考虑。刘官指，本案罪行一经定罪最高可判囚10年，可见其严重性，被告曾称因为分手影响心情及受酒精影响而犯案，在外墙涂上女友出生年月日，如今又解释因日子敏感而编作理由。刘官进一步提到闭路电视片段中，被告与同行人士有交流，步履亦如常，不见有受分手和酒精影响。

刘官留意到被告当时「边行边望墙」，其后站定作涂鸦，而案中涂鸦与外墙上的其他图案有一些距离，因此刘官认为被告是刻意挑选位置，挑战执法机关，即时监禁是合适刑罚。刘官最终以3个月监禁为量刑起点，认罪扣减后，被告须入狱2个月。

求情称担心涂鸦数字敏感才谎称是女友出生日期

辩方求情时指出，被告已与父亲失联，而非如背景报告中反对感化官见其父亲。辩方另提及被告曾表示「8964」为女友出生年月日，今澄清是担心该日子敏感，而编作理由。辩方冀法庭念及被告认罪，节省时间，当时因饮醉及失落而犯案，被告初犯此类案件，望从轻发落，或索取社会服务令报告。

被告孙梓然，报称纹身师，承认于2025年10月20日，在香港九龙旺角弥敦道近太子道西交界旺角警署外，无合法辩解而损坏属于香港政府的财产，即旺角警署外墙，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被摧毁或损坏。

案件编号：WKCC5165/2025

法庭记者：雷璟怡