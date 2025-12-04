大埔宏福苑五级火︱逾140家庭医生参与义诊 涵170个服务点包括4间私家医院

基层医疗署宣布，设立家庭医生义诊计划支援受大埔宏福苑火灾影响的居民，现时有逾140名私营家庭医生参加义诊计划，涵盖170个服务点，当中包括4间私家医院。受影响居民可由即日起至明年2月28日，经康健中心安排接受最多3次免费诊症。服务范围包括处方药物、病历所需药物补充、跟进火灾后创伤（如呼吸系统疾病），以及处理相关压力和焦虑症状。

不受居住地点限制

基层医疗署指，全港18区康健中心将作为枢纽，安排个案经理全面跟进受影响居民的需要，个案经理会按情况和居民意愿，配对私营医疗界别家庭医生义诊或医管局家庭医学门诊服务。有医疗需要的居民可致电任何一间康健中心热线电话或亲身前往寻求协助，不受居住地点限制。康健中心会员亦可直接联络所属康健中心。热线电话已载列于基层医疗署及康健中心网页。

正统筹中医义诊 详情稍后公布

医管局早前已宣布为受影响居民提供全额医疗费用减免，涵盖家庭医学门诊。康健中心的个案经理亦会协助居民配对医管局家庭医学门诊服务，至今已提供超过300人次的服务。除了配对诊症服务，康健中心亦为受影响居民提供个人化个案管理服务，包括协调覆诊安排、覆配药物事宜、转介接受特殊医疗、护理和药物服务，以及心理支援。居民可通过热线电话登记，无需亲自前往中心。应急过渡性房屋营运商和社会福利署社工亦可协助转介有需要的居民至康健中心。

基层医疗署统筹于临时庇护中心设立的医疗站将维持运作，直至中心关闭，至今已为超过2,000人次提供医疗及心理支援服务。基层医疗署感谢私营医疗界别的积极支援，并呼吁有意参加义诊计划的家庭医生联络基层医疗署（电邮：[email protected]）。基层医疗署亦正透过医衞局中医药处统筹中医义诊服务，详情稍后公布。

