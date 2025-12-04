Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱王肇枝中学校内筹款支援受影响学生家庭 启危机处理小组辅导师生

社会
大埔宏福苑发生五级大火，影响甚广，区内不少居民生活都有不同影响。王肇枝中学校长郑思宏表示，校内有16名学生居住于宏福苑，其中包括应届文凭试考生。校方已即时提供支援，包括学习物资及情绪辅导，并获校服商及书商免费提供校服和书本。目前所有受影响学生已复课，状态大致回复至火灾前。

校方提供多方面支援

郑思宏指出，校方已举办校内筹款，反应热烈，并将于本周向相关学生家长发放第一轮捐款，下周发放第二轮款项。据他了解，有个别家长已在区内租住单位，以方便子女上学。

启动危机处理小组 辅导受影响师生

郑思宏提到，火灾发生时学生仍在校上课，师生均目击大火情况，部分人随即出现情绪反应。校方在大火翌日启动危机处理小组，并于上周五复课当日提供辅导。连同社福机构人员，共有11名社工及1名教育局心理学家到校支援。当时有40多名学生较需要支援，至今大部分人的情绪已纾缓。

郑思宏提及，大火期间除有烟及灰烬飘到学校，当晚学校后山亦发生火警，需由消防到场扑救。

