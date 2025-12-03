Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜ 市建局撤销「宏业建筑」及「鸿毅」楼宇复修计划登记

社会
更新时间：22:07 2025-12-03 HKT
发布时间：22:07 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑的五级大火造成至少159人死亡，承办该屋苑大维修工程的承建商为宏业建筑工程有限公司，鸿毅建筑师有限公司则为大维修工程顾问公司。市建局表示，因应执法部门已就宏福苑火灾成立联合调查小组作全面调查，拘捕两间公司多名相关人士，加上传媒连日报道事件，市建局已根据指引，撤销两间公司在「楼宇复修公司登记计划」的登记。

「楼宇复修公司登记计划」手册列明，当已登记公司遭到投诉，或出现负面媒体报道，包括廉政公署、竞委会及执法机构，就公司违例事项、定罪及纪律处分纪录展开拘捕或聆讯，市建局会撤销其登记。

涉事的承建商宏业建筑工程有限公司曾在市建局的「楼宇复修公司登记计划」的「项目管理评分」获评核100分满分。市建局承认评分的表达方式有机会令公众误解，并指计划无要求承建商声明有关地盘施工安全的定罪纪录，将检视优化「楼宇复修公司登记计划」有关名单，改善登记计划的审核范畴、方法与准则等。

