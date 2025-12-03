Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜劳工处向受灾工友外佣提供2万元补助 将联系相关单位安排发放

社会
更新时间：20:06 2025-12-03 HKT
发布时间：20:06 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑早前发生五级大火，造成多人死伤。除政府早前因应大埔宏福苑火灾事故向受影响人士提供的援助外，劳工处今日（3日）公布向工友及外佣发放二万元特别补助的安排，并呼吁合资格的工友及外佣尽快提交申请，处方会从速处理及核实有关名单，并发放补助。劳工处会主动联系相关工会、承办商、总领事馆及住户安排发放补助，工友及外佣亦能自行下载表格提交申请。

劳工处今日公布向工友及外佣发放二万元特别补助的安排。
劳工处今日公布向工友及外佣发放二万元特别补助的安排。

工友补助支援所有宏福苑受聘工人、清洁工和保安员

工友补助支援原本受聘在大埔宏福苑工作的建造业工人、清洁工和保安员，协助他们应付火灾带来的工作困难。劳工处正联系相关职工会及承办商等，安排有关工友申请补助。此外，上述工友亦可下载申请表格，并将填妥的表格以传真（2697 3394）、电邮（[email protected]）、邮寄或亲身交回劳工处劳资关系科（沙田及大埔）办事处（地址：新界沙田上禾𪨶路1号沙田政府合署3楼304-313室）。有关工友补助的查询，请致电劳工处热线2929 4054。

外佣补助支援所有宏福苑受聘外佣

外佣补助支援原本在大埔宏福苑工作的外佣，协助他们应付在香港缺乏家人支援以及个人财物在火灾尽毁的困难。劳工处正联系相关国家驻港总领事馆及有关住户等，安排有关外佣申请补助。此外，有关外佣亦可下载申请表格（只有英文），并将填妥的表格以传真（3101 0604）、电邮（[email protected]）、邮寄或亲身交回劳工处外籍家庭佣工科（地址：九龙旺角道1号旺角道壹号商业中心16楼）。有关外佣补助的查询，请致电劳工处热线3582 8987。

