宏福苑五级火｜何永贤赴「善楼」探访居民 夫妇历经两次火灾 盼邻里互相扶持携手向前

大埔宏福苑日前发生五级大火，造成重大人员伤亡。房屋局局长何永贤今（3日）在社交平台表示，全城关注宏福苑的火灾，其实大家最关心的，始终是当中的人，希望受影响居民能平安，可以安顿下来。她提及自己昨日（2日）到善导会于大埔的过渡性房屋项目「善楼」，探访宏福苑居民陈氏夫妇。夫妇二人说多年前在顺利安置区曾经历过大火，现在再次经历，又想起平日往来的邻里的情况，不禁泪目。

陈氏夫妇感恩有地方安顿

何永贤指，对比当年身无分文且赊借无门，陈氏夫妇坦言今时今日在政府、NGO、左邻右里、社会各界的关怀下，支援已经多了很多。他们感谢大家的关心，为宏福苑居民在徬徨难过中带来安慰，并认为有个地方能安顿，一家人都平安，已经很感恩。他们也希望与其他宏福苑居民互勉，希望大家在困境互相扶持，携手向前。

截至今日中午12时，累计已有680户共1,613人入住过渡性房屋单位，另有59户共152人入住房协的单位，两类房屋还有约1,400个单位可供入住。有意入住过渡性房屋的宏福苑居民，亦可到房屋局网站，了解最新的建议入住项目及相应的查询电话。房屋局会继续联同社会各界，全力支援宏福苑居民，助大家渡过难关。