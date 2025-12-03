Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲流｜11岁女童并发并发脑病变 情况一度严重

社会
更新时间：18:52 2025-12-03 HKT
发布时间：18:52 2025-12-03 HKT

衞生署衞生防护中心（中心）今日（3日）再接获一宗儿童感染季节性流感的严重个案。个案涉及一名有长期病患的11岁女童。她于12月1日出现发烧、咳嗽和神智模糊，同日被带往伊利沙伯医院急症室求诊，需留院治理，情况一度严重。她的鼻咽拭子样本经化验后，证实对甲型（H3）流感呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发脑病变。她目前仍然留医，但情况已转趋稳定。

初步调查显示，女童居于海外，于11月20日到港。女童不曾接种2025／26季度流感疫苗。她的家居接触者暂时没有病征。

计及上述个案，今个夏季流感季节至今已录得25宗涉及儿童流感的严重个案，包括3宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎六个月至17岁。若单单计算在本年度季节性流感疫苗接种计划展开后录得的16宗个案，只有一人曾在发病前四天接种本年度季节性流感疫苗。然而接种后一般需要两周身体才能产生足够保护力，换言之，这些严重个案的儿童都未能受到疫苗保护。

