宏福苑五级火｜政府宣布寛免受影响业主及居民税款 代缴地租免交差饷、水费及排污费

因应大埔宏福苑这场大火，行政长官已指示所有政府部门体恤宏福苑居民的情况，弹性处理相关政府收费及帐单，为居民提供最大支持。政府发言人今日（3日）表示，为了在减轻大埔宏福苑居民和在意外中死亡人士的家属的经济负担，政府将宽免受影响业主及居民2024／25课税年度的应缴税款余额，以及2025／26课税年度的应缴税款，换言之他们无需缴交就2024／25课税年度发出的税单。政府亦将为受影响业主及居民代缴地租，以及宽免因火灾而不能使用住宅的差饷。

政府豁免宏福苑居民今年7月至11月水费及排污费

此外，政府会豁免大埔宏福苑居民于今年7月至11月的水费及排污费。至于电费及电讯服务费用，政府感谢相关机构已为大埔宏福苑的居民提供不同支援服务，例如：中华电力有限公司已豁免受影响客户11月的电费，并向有关客户尽快安排退还电力账户按金；而不同电讯商亦为受影响的客户提供豁免服务费用、免费借用手机及免费电话储值卡等支援。此外，中石化（香港）石油气有限公司已豁免受影响客户11月的气费。

按照这原则，入境事务处已豁免居民补领证件的手续费；医院管理局辖下公立医院的伤者，其整个治疗和复康过程所需的医疗服务（包括药物及医疗器械）均会获全额费用豁免；食物环境衞生署会宽免提供骨灰安置及相关服务费用。

摄影：卢江球