九龙城泰菜店遭淋腐液案 两男罪成押后明年1月判刑 法官吁调查背后黑手

2022年九龙城贾炳达道泰式串烧店「Man Kee BBQ & Thaifood」遭人淋泼腐蚀性液体，5人被溅中受伤。两名男子串谋意图使身体受严重伤害而淋泼腐蚀性液体罪成，原订今午在高等法院判刑。鉴于事主创伤报告仍需时准备，法官陈庆伟押后判刑至2026年1月9日，另特别提到事主伤势严重，而且涉案串烧店在案发前一年，亦有人以与本案类同手法，出钱请人向店舖淋泼腐液，情况非常可疑，认为有需要再深入调查两件事件的主谋。

被告刘继成与李惠朝于2022年4月12至14日期间，串谋意图使未指明的个人烧伤、受残害、外貌毁损、成为伤残或身体受严重伤害，而非法及恶意在九龙城贾炳达道61号「Man Kee BBQ & Thaifood」外面，向该些未指明的个人淋泼硫酸。

李惠朝前年承认串谋意图使身体受严重伤害而淋泼腐蚀性液体罪后，今年以控方证人身份出庭顶证刘继成。李惠朝供称，2022年4月12日接获刘来电约见，刘表示「有单嘢，你做定唔做」，并指「有个人欠他钱，帮他整个人」。刘提出以1.5万元作报酬，指使李向涉案店舖「淋啲嘢」。李在2022年4月14日向涉案店舖淋泼腐液，导致3名成人及2名儿童严重烧伤。陪审团最终一致裁定刘继成串谋意图使身体受严重伤害而淋泼腐蚀性液体罪成。

案件编号：HCCC290/2023及HCCC86/2024

法庭记者：刘晓曦