大埔宏福苑五级火︱罗淑佩：香港仍处悲痛中 会勇敢面对火灾后续影响

大埔宏福苑五级火，死亡人数增至156人，79人受伤，约30人失联。文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，香港仍处悲痛之中，会勇敢地面对火灾的后续影响。

2025年设计营商周（BODW 2025）今日（3日）起连续3天，在香港会议展览中心举行。罗淑佩今早出席「设计营商周」开幕致辞时，提及大埔宏福苑发生的五级火灾，感谢各界在这艰难时刻给予的支持与关怀，表示自己心情沉重，但看到香港并非孤军奋战，对此感到欣慰。现时香港仍处悲痛之中，但会勇敢地面对火灾的后续影响。

仪式开始前，在场人士先为宏福苑火灾事件默哀一分钟。

