大埔宏福苑五级火︱梁定邦：独立委员会侧重制度检讨 难追究个人责任与事实是非

特首李家超昨（12月2日）宣布就大埔宏福苑火灾成立独立委员会检视，由法官主持，并承诺调查报告会全面公开。保安局前局长、新民党立法会议员黎栋国认为，独立委员会具弹性，可透过举行公听会等方式收集更多资料，与执法机构发挥相辅相成的作用，加快调查进度。而资深大律师梁定邦则认为独立委员会多检讨制度性问题，难以问责。

黎栋国今日（12月3日）在电台节目表示，成立由独立人士进行调查的委员会，公信力更高，是非常好的安排。独立委员会并非法定委员会，具有弹性，因此在展开工作、取证程序、征集公众意见及举行公听会等方面，不受法律既定程序约束，能加速完成报告，并减少技术性困难。

尽早发现系统性缺陷将更有针对性

他指出，目前全港仍有许多旧楼正在进行维修，若能尽早发现维修或装修系统性缺陷，并作针对性处理，将更有效率及针对性。

被问及委员会如何确保相关公司或部门提供所需资料，黎栋国表示，相信所有政府部门会根据行政长官指示提交资料，并应要求提供书面陈述；委员会可视内容举行听证会。此外，委员会亦可公开邀请公众、业界、目击者及参与装修的工人提供意见，甚至在公听会上陈述。虽然独立委员会非法定机构，无权强制市民提交资料，但他相信市民均希望事件水落石出，应会提供所知所见。

他相信，此举能协助委员会收集更充分的资料，整理后可要求相关政府部门作出回应，供整体考量。尤其现时人人皆有手机，警方亦已设立多条热线，不少资料不仅是证人忆述，更有片有声有画面，只要将资料适当地收集整理，不难重现事件轮廓。

对于委员会与其他架构及执法机构的调查小组如何配合，黎栋国认为，双方并无矛盾，且能相辅相成。例如调查委员会在公听会中获得的资料，可提供予执法机关作进一步跟进。独立委员会从第三方角度检视事件，结合主观与客观不同角度进行检讨，可得出更全面的结论。

江玉欢：政府应详细解释为何不成立法定调查委员会

立法会议员江玉欢在同一节目中认同，成立独立委员会方向正确，但相信不少市民关心为何不成立法定调查委员会，使权力更大，可传召证人及进行盘问。

她个人认为，今次大火造成重大人命伤亡，属引起公众高度关注的事故，成立法定调查委员会确有优点。她举例，1998年政府曾就新香港国际机场运作事宜成立法定调查委员会，时任行政长官董建华曾表示：「委任一个独立和具法律地位的委员会调查机场运作事宜，显示出政府有决心找出失误的原因，决定责任谁属。」她希望政府能向市民详细解释今次安排。

江玉欢强调，政府必须赋予委员会足够权力彻底调查，还原事实真相，避免同类事件再发生。她指出，今次事故除涉及维修项目及围标问题，亦关乎大厦管理，应扩大问题审视范围，不宜过早简化或假设问题根源，必须决心解决香港楼宇维修及管理问题，否则不法分子将有机可乘。

梁定邦：独立委员会多审视「制度化问题」

资深大律师梁定邦在另外一个电台节目表示，过去曾有两次成立独立委员会，分别是处理2013年检讨《防止贿赂条例》及2018年大埔公路巴士意外，委员会职权范围主要集中在检讨「制度性问题」。

他表示，回归后，则有5次按《调查委员会条例》（第86章）设独立调查委员会，包括南丫海难、沙中线工程问题等，每次均需调查事实是否发生或没有发生，非制度性的问题，而是要调查事件的是非和个人责任的重大事件，他强调，独立委员会可以就政策及制度检讨，但要查找事实得失，个人责任，若没有《调查委员会条例》（第86章），则难有圆满答案。

梁定邦重申，现时未公布有关的职权范围，难以决定八大问题是否属制度性问题，若涉及问责问题，因委员会未有法律的权力，较难达到相关的效果。他又提到死因庭会调查死因，可调查事件的来龙去脉，或可弥补《调查委员会条例》（第86章）。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开

大埔宏福苑五级火︱政府援助基金已收20亿元外界捐款 物资捐献网上平台收到逾860个登记

大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民今晨9时起陆续回家执拾

每日杂志｜旧证书「走天涯」 棚网混用难识别 工程师实测三批棚网阻燃效能参差 业界吁强化物料追溯机制

