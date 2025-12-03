宏福苑五级火︱多名外佣罹难 工权会：疑有人冒认家属募捐 即使真家属亦随时「赔错人」？

大埔宏福苑火灾造成百多人罹难，其中部分是外佣。工业伤亡权益会总干事萧倩文今早（12月3日）在商台节目表示，发现有人冒家属之名募捐，而即使是真正的家属，都可能有其他问题，呼吁市民暂停捐款，待核实死者身份及家属才作决定。

宏福苑五级火︱工权会跟进11宗个案 吁市民慎防冒认家属

萧倩文表示，该会正就早前的严重火灾跟进11位家务工的个案，当中包括9名死者（8名印尼籍，1名菲律宾籍）、1名伤者及1名失踪者。

萧倩文特别提到，近期发现网上有「冒认」情况，她将状况分为两类：一类是有人以家属名义公开筹款，但工权会经与家属确认后，证实并无此事；另一类则可能是有心人或死者朋友出于好意发起。对此，工权会呼吁市民，不论出于何种原因，现阶段应先暂停捐款，因为核实家属身份是当前最重要且最艰巨的工作，需时甚久，必须确保善款能交到最合适的亲属手上。

核实家属身份需时数月 过程极其困难

萧倩文坦言，联络及核实死者家属的过程极为困难且耗时。她解释，整个程序涉及大量工作，首先要取得身份证明等法律文件，并寻求相关领事馆协助认证。更关键的是，工权会希望能联系上死者家乡的当地人士，透过家访等形式，直接了解其家庭状况，以确认谁是最需要援助的直系亲属。

她以过往经验指，单是认证程序便花上一至两个月。对于部分因情况严重而难以辨认的遗体，她不排除需要家属来港，或在两地同步进行DNA鉴定的可能性，但承认这将是前所未见的挑战，只能见步行步。若有外佣持续处于失踪状态，则需等待官方按既定机制，在一段时间后发出死亡证明，才能继续后续程序。

对于家属能否来港处理后事，萧倩文指出，死者家属要申请签证来港极为困难，过往处理的个案中，家属均未能来港，一般是将遗体直接运返当地处理。

家属来港困难 赔偿分配存挑战

此外萧倩文提到，由于外地雇员未必会在香港订立遗嘱，当涉及赔偿分配时，情况将变得复杂。香港法例对工伤赔偿有明确的分配比例，例如配偶50%、其余子女均分，若涉及父母则会再作调整，但在外佣的原居地一般未必有此类规定，很多时候仍需家庭内部自行磋商，所以即使募捐者是真正的家属，都要小心善款可能落到并非最有需要的人手上。工权会的最大期望，是确保所有赔偿及捐款，最终都能送到最有需要的家庭成员手中。

暂不接收现金捐款 将联络善长跟进

萧倩文指，工权会正与领事馆、雇主及中介公司等保持紧密沟通，希望能从这些渠道获得更多失踪者的资料。她感谢市民、机构及政府部门的热心协助，并指出现阶段不少机构均表示希望提供现金援助。

不过该会目前暂不直接接收任何款项，会先收集有意捐款的善长或机构的联络资料，待所有身份确认工作完成后，再主动联络各团队及善长，安排捐款的发放事宜，确保每一分善心都能妥善运用。