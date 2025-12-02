持牌旅行社「幸运假期」突结业 1500顾客受影响 旅监局：周一才通知

持牌旅行社「幸运假期」今日（2日）突然停业，据旅监局资料，受影响顾客人数约1,500人次，涉约170万港元旅费。

幸运假期于昨日（1日）书面通知旅监局，有意于今日停止经营旅行代理商业务，旅监局随即展开撤销旅行代理商牌照程序，并严正提醒幸运假期须即时停止接受新的旅游服务预订，妥善处理与顾客已订立的旅游服务订单，包括退款。

停业通知须不少于14日

不过根据《旅游业条例》规定，如果持牌旅行社有意停止经营旅行代理商业务，必须于业务停止前不少于14日，以书面方式通知旅监局。鉴于幸运假期未有按照《条例》行事，旅监局要就此展开调查，并视乎结果跟进检控程序，并就欺诈或其他涉嫌违法行为与相关执法机构跟进。

幸运假期业务名称为「醉美中国」、「醉美游中国」、「醉美游」，牌照号码为「351029」。翻查旅议会网页，幸运假期总行位于观塘开源道，另有6间分行遍布港九新界。

根据《条例》，外游旅客如持有盖上旅游业赔偿基金印花的外游费收据，并因持牌旅行代理商倒闭而损失外游费，可向旅监局申请特惠赔偿，赔偿金额最高为损失的外游费的90%。旅监局表示，会向受影响顾客提供赔偿基金索偿资料，并会按照《条例》及赔偿基金程序处理相关申请。如有查询，可于星期一至五早上9时至晚上6时致电旅游业赔偿基金热线 (852) 3916 3218。