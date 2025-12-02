Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅热︱耀东邨64岁妇广州返港染疫 发烧关节痛入院 3家居接触者暂无病征

社会
更新时间：20:28 2025-12-02 HKT
发布时间：20:28 2025-12-02 HKT

衞生署衞生防护中心表示，截至今日（2日）下午5时，录得一宗新增感染基孔肯雅热输入个案。个案涉及一名64岁女子，居于港岛东区耀东邨。初步调查显示，她于11月21日至27日到访广东省广州市，并在11月30日出现发烧及关节痛，同日到东区医院急症室求医，获安排入院在无蚊环境下接受治疗，目前情况稳定。她的血液样本对基孔肯雅病毒呈阳性反应。她的3名家居接触者，包括一名同行到广州市的人士，暂时没有出现病征，正接受医学监察。由于病人在潜伏期曾到访广东省，中心认为她是在外游期间受到感染，属输入个案，会把个案通报广东省衞生当局。

本港今年累计录得76宗基孔肯雅热确诊个案，7宗属本地个案，其余全部属输入个案。

