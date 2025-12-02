Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火丨教育局协调区内学校支援 大埔浸信会公立学校按年级分两校恢复面授课堂

社会
更新时间：18:13 2025-12-02 HKT
发布时间：18:13 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑上周发生严重火灾，位于附近的大埔浸信会公立学校校舍因此需要封闭一段时间。教育局发言人今日（2日）公布，为了让该学校尽快恢复教学日常，让学生得到妥善照顾，教育局已协调区内学校调动可用课室，并顺利安排该校学生本月中起，按年级分配在大埔官立小学，和新界妇孺福利会基督教铭恩小学的校舍上课。未来两星期，大埔浸信会公立学校已安排学生以多元方式复课，包括在区内学校的课室上课及到不同地点进行活动教学。学校已向家长公布有关安排。

相关新闻：大埔宏福苑五级火丨5间学校以不同形式复课 大埔浸信会公立学校借教大场地上课

预留500万元支援受影响学校过渡

教育局发言人指，教育局作为官立小学的办学团体，全力支持大埔官立小学借出课室。教育局亦十分感谢新界妇孺福利会基督教铭恩小学的支持和配合，协助受影响学生恢复学习生活。

教育局已成立工作小组，积极落实上述安排，政府会预留五百万元，支援上述学校在过渡期间的运作，并为师生提供适切的学与教支援，亦会继续与学校保持紧密联系，并提供所需协助。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕
突发
1小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
2小时前
廖成利被邀到元朗警署会面后离开。杨伟亨摄
00:58
警国安处邀前区议员廖成利会面 廖指签保密协议不能透露会面内容
突发
5小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
3小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物+餐饮优惠 惠康超市减$25/大家乐买一送一/自助餐8折 一方法即抢券！
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物餐饮优惠 惠康减$25/大家乐买1送1 一方法即抢券！
时尚购物
6小时前
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
社会
4小时前