宏福苑五级火丨教育局协调区内学校支援 大埔浸信会公立学校按年级分两校恢复面授课堂

大埔宏福苑上周发生严重火灾，位于附近的大埔浸信会公立学校校舍因此需要封闭一段时间。教育局发言人今日（2日）公布，为了让该学校尽快恢复教学日常，让学生得到妥善照顾，教育局已协调区内学校调动可用课室，并顺利安排该校学生本月中起，按年级分配在大埔官立小学，和新界妇孺福利会基督教铭恩小学的校舍上课。未来两星期，大埔浸信会公立学校已安排学生以多元方式复课，包括在区内学校的课室上课及到不同地点进行活动教学。学校已向家长公布有关安排。

预留500万元支援受影响学校过渡

教育局发言人指，教育局作为官立小学的办学团体，全力支持大埔官立小学借出课室。教育局亦十分感谢新界妇孺福利会基督教铭恩小学的支持和配合，协助受影响学生恢复学习生活。

教育局已成立工作小组，积极落实上述安排，政府会预留五百万元，支援上述学校在过渡期间的运作，并为师生提供适切的学与教支援，亦会继续与学校保持紧密联系，并提供所需协助。