认虚报有人穿「光复香港」字样T恤 无业男浪费警力判囚1个月缓刑3年 赔偿政府800元

社会
更新时间：17:58 2025-12-02 HKT
发布时间：17:58 2025-12-02 HKT

56岁无业男今年9月向警方虚报太子地铁站出口，有一群人身穿写有「光复香港」字样的黑色衣服，事后解释自称患有精神分裂症。无业男今于西九龙裁判法院承认一项导致警力的浪费罪，被判囚1个月，缓刑3年，另须向政府支付800元赔偿。

被告尹善威，被控于2025年9月10日，在香港明知而向一名警察通讯员作出虚报，内容倾向方显示他有对警方的调查具关键作用的资料，即向警方虚报于太子地铁站B1出口有一班人著住有「光复香港」字样的黑色衫，因而导致警力的浪费。

利用电话亭报假案 警靠CCTV及情报揭身份

案发当日约中午时分，一名警察通讯员接到有男子报案，称看到太子地铁站B1出口有一群人身穿印有「光复香港」字样的黑色T恤。3名警员及一名警长遂到现场搜查，无发现异常或上述人群，警方无法回拨电话至报案男子，因电话是在地铁站外的电话亭拨出，搜查电话亭后亦无发现。

警方调查闭路电视片段及情报，揭发被告身份，今年9月12日作出拘捕。查问下被告声称自1997年起患精神分裂症，并且是玛嘉烈医院的门诊病人。被告同日在监护人陪同下进行录影会面，警诫下承认向警方提供虚假讯息，以及从未见过他提到的人士。被告其后被送往葵涌医院接受治疗，11月17日出院。

事件中共派出4名警察处理报案，浪费了228分钟，以及795.15元警察薪金。

案件编号：WKCC5236/2025
法庭记者：雷璟怡

