大埔宏福苑五级火︱遭遇11月史上第四干燥 火灾翌日湿度仅16% 平41年最低纪录

大埔宏福苑于11月26日起发生五级大火，火势至28日才大致扑灭，事件造成多人死伤。经民联主席、工程界议员卢伟国日前接受《星岛头条》访问时指出，天气干燥是助长火势蔓延的因素之一。天文台今日公布11月天气概况，指由于干燥的东北季候风于月内大部分时间支配华南，2025年11月香港的天气远较正常干燥。11月的平均相对湿度为60%，较正常值72%低12%，是有纪录以来11月份的第四低；大火期间，相对湿度更打平天文台总部自1984年设置自动气象站以来11月份的最低纪录。

天文台指，一股达强风程度的东北季候风补充于11月25日抵达华南沿岸。11月25日至26日天气普遍晴朗及非常干燥。随着另一股补充抵达广东沿岸地区，11月27日及翌日持续普遍晴朗及非常干燥。11月27日天文台相对湿度曾下降至16%，平了天文台总部自1984年设置自动气象站以来11月份的最低纪录。随着一道云带于11月最后一日覆盖华南，虽然天气仍然干燥，但大致多云及晚上有一两阵微雨。

宏福苑五级火｜11月总雨量7毫米 正常值约39.3毫米

天文台又指，由于干燥的东北季候风于月内大部分时间支配华南，2025年11月香港的天气远较正常干燥。11月的平均相对湿度为60%，较正常值72%低12%，是有纪录以来11月份的第四低。11月的总雨量为7.0毫米，仅为正常值39.3毫米的约18%。本年首11个月的累积雨量为2552.2毫米，较同期正常值2402.4毫米多约6%。

11月天气概况

在东北季候风的影响下，11月首两日干燥及短暂时间有阳光。随着一道云带覆盖华南，11月3日至4日本港转为多云及有一两阵微雨。11月5日至6日部分时间有阳光，但11月7日随着一道云带覆盖华南，天气再度转为多云有雨。随着高空反气旋逐渐增强，11月8日日间转为普遍晴朗，并持续至随后两日。在阳光充沛的情况下，天文台气温于11月9日上升至全月最高的28.9度。

在热带风暴「凤凰」及东北季候风的共同影响下，11月10日至11日本港离岸及高地间中吹强风。「凤凰」的外围雨带于11月11日为本港带来几阵微雨。11月10日晚上及11月11日凌晨涨潮期间部分低洼地区出现轻微水浸。在干燥的东北季候风支配下，除11月13日及翌日早上云量较多及有几阵雨外，11月12日至17日香港普遍晴朗及干燥。

一道冷锋于11月18日凌晨抵达华南沿岸。受相关的强烈东北季候风影响，当日及翌日天气显著较凉及风势颇大。天文台气温于11月19日早上下降至全月最低的13.2度。随后2日天气持续非常干燥，11月20日至21日大部分地区的相对湿度维持在40%以下。随着云带转薄，11月21日日间本港天气从11月19日至20日的多云转为普遍晴朗，并持续至随后2日。

11月平均气温为22.3度，接近正常值的22.2度。由于9月及10月天气异常炎热，香港在2025年9月至11月的秋季远较正常温暖。秋季平均最低气温24.4度、平均气温26.3度及平均最高气温28.9度，分别是有记录以来的其中一个第二高、第三高及其中一个第四高。