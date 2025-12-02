大埔宏福苑五级火｜的士司机捐全日车资连贴士$2600：数字唔多 但心意搭救

大埔宏福苑上月26日发生五级大火，造成多人伤亡，不少热心市民自发捐赠衣服、食物、饮用水等物资，亦有市民选择捐款帮助受影响灾民。一名有心的士司机昨晚（2日）在网上发文，分享自己将一整日驾驶的士所得款项，全数捐出用以支援大埔宏福苑受灾居民，获得不少网民赞赏。该司机在帖文中详细计算当日收入，指「所有车费、Tips（贴士）、隧道费加埋总共系$2531」，他决定「直接齐头$2600捐俾仁济」。他谦称金额「数字唔多，但心意搭救」，并感谢所有乘搭其的士的乘客。他表示，乘车付费是平常事，但「缘分就系咁啱要你上到我㗎车先可以完成到呢件事」，故也笑言「多谢埋自己」。

司机吁政府予灾民妥善交代

司机亦分享当日有趣经历，指本以为乘客会与他围绕火灾、捐赠话题聊天，结果「几乎无讲过嘢」。他自称是怕羞的「I人」(内向的人)，并观察到许多香港人的特质：「你未必会开口讲你做咗啲乜或者会想做啲乜，但系好多人不停默默咁做咗好多嘢，想为一啲善良美好嘅事付出少少」。他特别感谢所有有一面之缘的乘客，并在贴文最后希望政府给予灾民一个妥善的交代，认为「呢样嘢系我哋捐几多钱都弥补唔到嘅事」。

车内贴中英告示 社交平台附捐款收据

该司机上传照片显示，当日总营业额为2,093元，连同附加费438元，合共2,531元。他其后「齐头」捐出2,600元至仁济医院，并附上捐款撷图作证明。为让乘客知悉此举，司机在车厢内张贴中英对照告示，说明12月1日全日的车资将不计成本捐赠仁济医院，并欢迎乘客到其社交平台查证款项去向，承诺晚间会上传捐款收据。

帖文引来大量网民留言致敬，纷纷祝福司机「路路平安」、「身体健康，好生意，每张单都系好客人」、「接亲都远距离」，并赞扬这是「好人好事」、「善有善报」。有网民更表示「想以后搭的士都比你赚」。对于有网民询问如何预约其车辆，司机回复指自己很少接预约订单，但「香港好细，可能听日就喺马路到载到你」。

