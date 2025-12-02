涉驾轻型货车慈云山撞毙过路妇 52岁男子被控危驾致他人死亡罪
更新时间：15:59 2025-12-02 HKT
发布时间：15:59 2025-12-02 HKT
发布时间：15:59 2025-12-02 HKT
慈云山本月中发生夺命车祸，52岁男子涉嫌驾驶轻型货车时，意外撞毙过路七旬妇，被控危险驾驶引致他人死亡罪。案件今早在观塘裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至明年3月3日再讯，待警方进一步调查，获裁判官批准，期间被告获准以1万元保释候讯、不准离开香港及须到警署报到等。
被告何汉伦，没有报称职业，被控危险驾驶引致他人死亡罪。控罪指被告于2025年11月17日，在慈云山崇华街近灯柱，在道路上危险驾驶轻型货车，引致黎掌娣死亡。
案件编号：KTCC2300/2025
法庭记者：黄巧儿
