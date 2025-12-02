无业汉涉随机砍死七旬翁 警诫下自称拉玛转世 与天狼星人心灵感应后执行杀人任务

35岁靠炒外汇赚钱的无业汉，4年前涉以斧头斩死一名素未谋面的七旬老翁。他否认谋杀罪，案件今于高等法院续审。被告在医院进行录影会面时透露他被追捕时「出于本能反应」拔足逃跑，「尝试俾车撞死」，亦十分后悔当时没有举起斧头，引诱警方「开枪杀死我」。他又指他案发后进入公厕自残，用折锯锯颈、用刀割腕企图自杀近半小时后跑步，以「增加血液循环，加快死亡速度」，另在警方提问期间突然说：「真相会在两年内公布」。

称后悔杀人后未举起斧头让警方开枪杀死

男被告万日林被控于2021年8月5日，在新界屯门丰景园轻铁站附近海珠路游乐场内凉亭，谋杀张国炎。辩方主要抗辩理由为「减责神志失常」，即被告当时受分裂型人格障碍及精神分裂症影响，神志失常。

控方在庭上播放录影会面片段，被告称他当年以帐户「先生好小姐好」，在淘宝网购入「何全利」牌斧头及菜刀，「买嚟斩猪骨」，平时放在厨房柜桶备用，而涉案一把黑色刀连刀套则是数年前在鸭寮街因「贪得意」购买。被告辩称他并非有预谋跟踪死者，只是碰巧目睹死者吸烟。

警方当日拘捕被告时检获多把刀。资料图片

对于他杀死死者后被警方追捕并加速逃跑一事，被告忆述当时警方到场时，警员拔枪喝令「咪郁」，被告承认自己「出于本能反应」立即跑向公路，「尝试俾车撞死」，又「希望警方开枪杀死我」，惟警方未有开枪，最终将他制服拘捕，并安排他到屯门医院治理伤势。被告一边忆述当时情况，一边表示他十分后悔当时逃跑，并说：「哎呀，我唔应该跑，我应该攞起斧头，希望警方开枪杀死我」。

自称「拉玛七世」转世 受「天狼星人」指示杀人

被问及为何案发后前往公厕并跑步，被告解释于案发后短暂进入公厕自残，「自残后跑步可以增加血液循环，加快死亡速度」。警方多次问被告可否调查其手机及电脑，被告均表示他不愿警方调查其手机，又指其电脑未安装Windows系统，建议警方「不要浪费时间检查」，其后又称其电脑应是其姐姐的子女之财产。被告直接向警方称「我觉得（电脑）无证据，帮唔到你调查」。

当警方问被告有何补充时，被告分享其信念，他指人类可透过催眠得知前世，他自称是泰国「拉玛七世」转世，前世被拉玛八世迫饮毒药而死。本来今生可投胎成为拉玛十世，但有人阻止才成为现时的他。

被告形容「天狼星人」是女娲人种、蛇尾人身、在水内居住，亦神一般存在，与「天狼星人」意识相等的人便可沟通，而「天狼星人」是透过通灵并和他心灵感应时，告知他必须执行是次杀人行为。他坚称「我杀依个人，有啲嘢一定要做，天注定嘅」，又补充指：「肉体唔系永恒，灵魂先系永恒，迟啲你会知」。

案件编号：HCCC421/2023

法庭记者：刘晓曦