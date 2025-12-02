男子欲买泰达币 遭诱骗放200万入保险柜后不翼而飞 两青年认欺诈罪还押候判

一名男子去年11月带同200万港币前往尖沙咀某找换店，欲买入泰达币，他依现场两名19岁青年要求，把现金放入「保险柜」后，卖家却失联，打开保险柜更发现所有现金不翼而飞，柜内更有洞口通往隔壁店舖；两名青年一度爬进柜内尝试逃走，但最终被警方拘捕。两名涉案青年今于区域法院承认一项欺诈罪，暂委法官郑念慈押后案件至12月19日判刑，以待索取教导所报告，期间2人须还押。

200万交两被告放保险柜中

被告依次为梁晋玮及郭梓浚、均报称无业，2人被控一项欺诈罪，指2人于2024年11月8日连同其他人借着欺骗，向事主黄伟东讹称会提供约25万泰达币，诱使事主交出港币200万元。

案情指，2024年10月，事主向朋友表示欲购买价值约港铁200万元的泰达币，辗转之间接触到一名李姓人士，李相约事主和朋友等人同年11月8日到尖沙咀半岛中心一间加密货币找换店交易。

当日下午约4时，事主和4名朋友到达店舖，两名被告则身处店内，事主等人联络李后，李指示事主把200万港币现金交给两名被告。事主照办，两名被告并未点算款项，直接把现金放入贴墙的一个保险柜内。

两被告爬保险柜逃往邻店

事主等人其后透过Telegram致电李数次，催促李在流动应用程式「OK X」中给予事主泰达币。然而，等了约半小时后，事主未收到任何泰达币，李更失去联络。次被告一度离开店舖，及后折返着首被告出来，称老板在找他；事主等人则立即截停首被告，及把次被告拉回店内。

事主要求退款时，次被告打开保险柜，但保险柜内的现金却不翼而飞，该保险柜内更有通道连接隔壁店舖，而通道仅以一张黑色纸遮蔽；次被告随即爬进保险柜，逃向隔壁店舖，首被告亦尾随。事主等人经正门前往隔壁店舖时，次被告已逃去，而首被告刚巧从一个洞口爬出，事主朋友把他截停及报警。

CCTV片见男子携行李袋离开隔壁店舖

警方约4时半到场，次被告亦在约10分钟后返回现场，警方其后拘捕两名被告，2人警诫下均称「我无攞走过啲钱」。后来在警署警诫录影会面中，2人称自己透过Facebook网友找到找换店这工作，对方称每次完成交易可获1000元报酬及百分之10的佣金。

闭路电视拍摄到，当日下午曾有一名身份不详的男子进入涉案找换店隔离店舖，在事主一行人进入找换店约数分钟后，该名男子带着一个黑色大行李袋离开隔离店舖。

案件编号：DCCC474/2025

法庭记者：王仁昌