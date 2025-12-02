大埔宏福苑五级火｜地盘物料测试存灰色地带 卢伟国吁设风险管理制度把关

大埔宏福苑五级大火，政府初步调查指，承办商涉嫌使用不合规格的非防阻燃棚网，并可能以鱼目混珠的方式，在部分显眼位置安装合规格棚网以图过关。工程界立法会议员卢伟国今早(2日)在接受电台节目表示，过往未曾听过有此种做法，对此感到非常愤怒和震惊，直斥行为令人发指。

地料物料测试存灰色地带

卢伟国表示，地盘有很多种物料，每种物料都有其规例及守则，承建商有很大责任确保合乎规格，但未必每种物料也会做测试，认为要有风险管理制度，评估哪些物料仅须看文件，哪些需要进行实际测试。被问到如何区分物料是否要做测试，他承认现时做法未必很清晰，的确存在灰色地带，认为需要检视。

发泡胶极易燃 建议分期进行维修

卢伟国指，政府早前已表示火势迅速蔓延的另一个关键，可能是大厦用来围封窗边的发泡胶。他称发泡胶在高温下极易燃烧，释出有毒气体，亦令窗户很快破裂，火舌蔓延至屋内。他亦对宏福苑八座楼宇同时进行大规模外墙维修的决定提出质疑。他指出，整个维修工程长达两年，居民生活不便之余，亦增加危险性。

新建地盘对物料验收比较严谨

香港建造业分包商联会永远荣誉会长伍新华在同一节目表示，新建地盘对物料验收比较严谨，不会将每批物料都送往化验所检测，但会凭经验观察棚网的阻燃情况，因为万一发生火灾，会对发展商及总承建商造成很大损失，因此在新建地盘造假比较困难。

伍新华认为，相对于3亿元的工程总造价，为了节省约10万元的物料成本而违规使用不防火的棚网，此举完全是得不值得，他形容行为荒谬。

