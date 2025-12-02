Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多云 日间部分时间天色明朗 最高气温约25度

更新时间：07:01 2025-12-02 HKT
发布时间：07:01 2025-12-02 HKT

一道云带正覆盖华南沿岸。此外，华中的气压正在上升，预料一股东北季候风补充会在明日初时抵达广东沿岸。

在上午五时，热带低气压天琴集结在西沙之西南偏南约320公里，预料向南缓慢移动，移向越南南部一带及逐渐减弱。

本港地区今日天气预测，大致多云，早晚有一两阵微雨，日间部分时间天色明朗，最高气温约25度。吹和缓东至东北风，初时离岸风势间中清劲。

展望明日转吹偏北风，随后两三日早上稍凉，天色逐渐好转。周末至下周初天晴干燥。

分区气温
九天天气预报
东北季候风会在今日继续影响广东沿岸，而一道云带亦会为该区带来一两阵雨。一股季候风补充会在明日初时抵达广东沿岸，本周中后期该区早上稍凉。随著覆盖华南的云带逐渐转薄，周末至下周初该区天晴干燥，内陆地区日夜温差较大。此外，热带气旋天琴会在今明两日移向越南南部一带及逐渐减弱。另一方面，预料现时位于关岛附近的广阔低压区会在未来两三日稍为发展，并在周末期间移向菲律宾一带。

