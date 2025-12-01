宏福苑五级火︱何永贤：逾千人入住过渡性房屋 特设电梯单位予有需要人士

大埔宏福苑五级火，7幢大厦被烧毁，逾千户流离失所，政府正积极安排善后工作。房屋局公布，截至今午（12月1日）6时，已有1,453名宏福苑受影响居民入住过渡性房屋，共616个单位投入服务，尚余约900个单位可供使用。此外，有36户共99人获安排入住房协安置屋邨单位，该类单位仍有逾500个可供选择。当局强调，居民可长期入住这些单位，无需担心租金，直至妥善安顿。

关顾特殊需要 安排有电梯单位

房屋局理解部分长者、伤残人士及行动不便人士可能因过渡性房屋项目未设电梯而面临不便。因此，当局会向有需要的居民建议入住设有电梯的房协安置屋邨，或房委会位于宝田的中转屋，以更好地照顾他们的日常生活所需。

社会各界热心支援

社会各界持续向过渡性房屋项目提供支援。信和集团义工队协助「路德会双鱼荟」及「启福居」安装床架；「乐善村」和「双鱼荟」居民自发组成义工队，互助互爱。此外，有基层居民捐款200元以表支持。电讯盈科加强新界过渡性房屋项目的Wi-Fi讯号，便利居民通讯；团体「拾级善行」则支援安排楼梯机予有需要的项目。

煤气公司亦在房协洪水桥乐翘楼安装煤气热水炉和煤气表，以应急需入住居民的生活所需。运输及物流局全力支援居民的交通需求，其中大埔过渡性房屋项目「善楼」已新增小巴服务，并将继续支援其他项目。特区政府各部门及社会各界承诺与居民并肩，协助他们安顿及开展新生活。