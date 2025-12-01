基孔肯雅热︱59岁食环署女职员青衣自然径灭蚊被叮 列本地感染个案

本港再录得一宗基孔肯雅热本地感染个案。衞生署衞生防护中心表示，最新个案涉子一名59岁食环署女职员，曾於潜伏期内在青衣自然径一带参与控蚊灭蚊行动，并报称期间曾被蚊叮咬。中心认为，病人较大机会于当日在青衣自然径一带工作时被蚊叮咬而受到感染，并与近期青衣的两宗本地个案有流行病学关连。

病人与约40名工作人员于11月24日一同在青衣自然径一带进行控蚊灭蚊行动。此外，她有3名家居接触者，目前均没有出现病征。中心将向他们提供医学监察及健康建议，并会按需要安排化验检测。

图为青衣自然径。

中心初步调查指，该女子于11月28日出现发烧及关节痛病征，并于11月30日到北大屿山医院急症室求医，其血液样本对基孔肯雅病毒呈阳性反应。病人目前情况稳定，并已获安排入院在无蚊环境下接受治疗。

本港今年累计录得75宗基孔肯雅热确诊个案，其中7宗为本地个案。