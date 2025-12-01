宏福苑五级火︱首批18死者家属获20万慰问金 政府再向4类人士发特别补助金

政府今日（12月1日）开始向大埔宏福苑火灾死难者家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，首批涉及18宗个案。同时，政府正陆续向第一批20个个案发放5万元生活津贴。政府自11月27日晚陆续向每户受影响居民提供一万元的应急补助金，截至今午4时，已为超过1,900户登记，并向1,861户派发相关应急补助金。

政府发言人表示，除上述慰问金、殓葬金及生活津贴，以及早前发放的1万元应急补助金外，政府将再发放以下特别补助：

受伤补助

为支援伤者住院期间的收入损失及出院后的即时生活需要，所有火灾伤者将获发受伤补助。留院7天或以上者可获发10万元，留院6天或以下者则获发5万元。受伤补助将经由社会福利署的「一户一社工」机制安排发放。

学生补助

所有居住于大埔宏福苑的学生将获发2万元特别补助，以重新购置书本、文具、电脑等学习工具，或支付来往临时住所及学校的交通费。补助对象涵盖所有日校（包括中学、小学、特殊学校和幼稚园）就读的学生，以及专上院校就读全日制经本地评审课程的学生。学生补助将一律经由日校发放。

政府开始向大埔宏福苑受影响居民发放援助金。

工友补助

为支援在大埔宏福苑工作的建造业工人、清洁工和保安员因未能如常开工或须重新添置生财工具的损失，他们将获发2万元特别补助。工友补助将由劳工处跟进。

外籍家庭佣工补助

考虑到外籍家庭佣工在港可能缺乏家人或亲戚支援，且个人财物可能在火灾中尽毁或雇主不幸身故，受雇于大埔宏福苑的外籍家庭佣工将获发2万元特别补助。外籍家庭佣工补助将由劳工处跟进。

宏福苑援助基金达16亿元

另外，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款达13亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额已达约16亿元，将用于协助居民重建家园，提供长期和持续的支援。

社署社工至今早已接触约1,450个受影响住户，为超过3,300名受影响居民登记，以提供「一户一社工」的跟进支援服务。社署呼吁尚未与社署联络的居民，请尽快致电182 183提供联络方法。