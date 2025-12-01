10月零售销货额升6.9% 业界：黄金周及金价带动升幅 惟消费力仍疲弱

10月零售业总销货价值临时估计为352亿元，按年升6.9%。香港零售管理协会执行总监罗振邦表示，在去年10月较高基数下，零售数据实现连续6个月回升，得益于「十一黄金周」访港旅客增加、中秋节节日效应、金价上升、政府推动「盛事经济」等。至于11月表现，他说年底是婚嫁季节，珠宝需求增加；加上「全运会」部分项目在本港举办，也对人流及生意有正面影响。惟「双十一」活动，影响店舖线下业务。

婚嫁旺季带动珠宝需求

10月电器及其他未分类耐用消费品的销货价值上升24.6%，是升幅最高的零售商类别；其次为珠宝首饰、钟表及名贵礼物，销货价值上升9.5%。罗振邦认为，两类别消费品升幅均来自节日效应，「今年中秋节在10月初，而非去年的9月中」。此外，第四季是婚嫁季节，需求增加有利销货价值增长，「今年金价相对去年升了五成左右，就算买同样份量的黄金，其实今年价值是高了很多」。

私家车改内地维修 汽车销货价值跌逾两成

对于10月汽车及汽车零件销货价值下跌20.1%，罗振邦分析，相信因部分私家车到内地维修，导致需求减少，「过去几个月，我们也看到跌幅。绝大部分下跌的类别，是与本地市场相关的零售类别为主，但跌幅相对温和」。

香港零售管理协会执行总监罗振邦。资料图片

逾四成商户料11月生意增长

就11月零售业展望，协会对会员公司进行问卷调查，涵盖超过3,900间店舖、8.1万名员工。42%受访者预期生意额有单位至中双位数增长，约30%预计面临单位至低双位数跌幅。罗振邦指，11月不是零售业传统旺季，但没有公众假期，不少市民留港消费，对零售业有正面影响。婚嫁季、金价上升、全运会、新手机推出等因素，都有利零售表现。

不过他补充，市民和游客消费力仍较疲弱，全运会和双十一购物节期间，部分商户推出不少促销活动，销售表现在活动结束后无法持续。另外，全运会期间酒店客房供应较紧张，部分房价增幅较大，影响游客来港意欲，对零售表现也有轻微影响。

罗又说，大埔发生火灾，令大家感到悲伤和心情沉重，零售业作为社会一份子也感同身受，需时重新去评估对12月零售表现展望，「全社会都聚焦如何协助受火灾影响的居民及家庭，业界认为先要做好支援工作。火灾发生至今，我们同业都自发向受影响居民提供食物、皮铺或日用品，作出支援，希望发挥守望相助精神。」

记者：萧博禧