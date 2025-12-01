大埔宏福苑五级火︱至今共5名工人罹难 劳工处促加强安全措施 禁工地范围食烟

大埔宏福苑五级大火酿成严重伤亡，有现场负责维修工程的工人亦不幸遇难。劳工处发言人今日（12月1日）表示，根据初步调查，至今共有5名工程承建商工人（3男2女）在大埔五级火警中遇难。对于在事故中有承建商工人身故，劳工处十分难过，并对其家属致以深切慰问，亦祝愿受伤的承建商工人早日康复。劳工处表示，高度关注是次火警事故，正联同其他部门进行联合调查。

大埔宏福苑五级火，7幢大厦被波及。

劳工处：全港承建商须留意工地火患风险

劳工处强调，全港承建商必须切实留意工地火患风险，尤其须加强棚架的防火安全，确保相关物料符合防火标准，加强地盘安全措施，例如清理棚架上的杂物，严禁任何人于工地范围内吸烟等。

另一方面，如雇员不幸因工受伤或死亡，雇主须根据《雇员补偿条例》承担补偿责任。劳工处已主动联络雇主、受伤雇员及死者家属等，提供适切协助并密切跟进有关个案。劳工处亦会协助死者家属申请有关的紧急援助基金及转介至社会福利署以获取支援服务。有关工伤补偿事宜的查询，可致电劳工处热线电话2150 6364（工伤个案）或2852 3994（死亡个案）。

