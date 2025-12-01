Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港10月零售业总销货价值352亿元 按年升6.9%  

社会
更新时间：17:14 2025-12-01 HKT
发布时间：17:14 2025-12-01 HKT

政府统计处公布，本港10月零售业总销货价值临时估计为352亿元，按年升6.9%，升幅比上月经修订后数字扩大0.9个百分点。今年首10个月表现与去年同期相若。

扣除价格变动后，10月零售业总销货数量临时估计按年升5.3%。首10个月零售业总销货数量临时估计下跌1.5%。

按零售商主要类别划分，电器及其他未分类耐用消费品的销货价值上升24.6%。其次为珠宝首饰、钟表及名贵礼物升9.5%；食品、酒类饮品及烟草升6%；百货公司货品升5.8%；眼镜店升4.4%；药物及化妆品升3.8%。汽车及汽车零件下跌20.1%，燃料下跌8.7%；中药跌6.6%；家具及固定装置跌2.3%；超级市场货品跌1.8%。

政府发言人表示，零售销售的复苏势头在10月继续增强。零售业总销货价值按年上升6.9%，升幅较上月进一步加快。大部分主要零售商类别的销售继续增长。          
　　 
展望未来，消费气氛持续改善，以及访港旅客人次持续显著上升，应继续为零售业务带来支持。 

