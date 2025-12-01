大埔宏福苑五级火丨廉署：有人于本地供应商购入未达阻燃标准棚网 后混入合标棚网使用 图鱼目混珠通过测试

大埔宏福苑上周的五级大火焚烧逾43小时，酿成多人死伤，至今仍有多人下落不明。政务司司长陈国基联同保安局局长邓炳强、廉政专员胡英明和警务处刑事及保安处处长陈东，今日（12月1日）下午4时在政府总部，交代调查及规管工作组最新工作。

陈国基表示，警方过去两日在宏福苑20个地方采集棚网样本，发现宏泰、宏道、宏仁、宏志4幢大厦、7个分布在高中低层的采集样本，未达阻燃测试标准。

棚网位置越难取 阻燃合格率越低

邓炳强又指，火势蔓延速度不寻常，相信保护网或发泡胶板是肇祸原因，因此在未被火势波及的宏志阁地下检取棚网作初步化验，结果是合法阻燃标准，惟结果与消防和专家观察不一致，在火势受控后，同事在8幢大厦不同地方检取样本，包括平常很难到达、连消防员都要爬出去的地方，最终发现有7个样本不符合阻燃标准，怀疑有人将不合标准的保护网混入使用。而且，在随手可得的棚网样本里，合格机率越高，相反在一些较难取得样本的地方，合格率越低。

涉案人购合标棚网装椿脚 成功通过测试

胡英明表示，事源7月时因台风吹袭破坏保护网，于是有涉案人士在本地供应商分批购买保护网作更换，证据显示，涉案人士以每卷54元，购买了2,300卷、约75,000平方米未达阻燃标准的保护网，经计算后，足够包裹8栋大厦。今年10月尾，中环发生涉及棚网的火警，涉案人士担心被抽查检验，遂在同一供应商以每卷100元，购买了115卷约37,000平米方达阻燃标准的保护网，并把它装在每栋大厦的桩脚，试图鱼目混珠，并成功在往后测试获得通过。

他又指，专案小组正就宏福苑维修工程可能涉及的贪污展开全面调查，目前为止共拘捕12名人士，包括工程顾问、承建商和搭棚的盘头。

陈国基：跨部门调查专组已展开实地调查

陈国基表示，消防处牵头的跨部门调查专组已展开实地调查，并在现场检走多类建筑材料，包括棚网、发泡胶板、帆布等以作进一步测试调查。他指，调查及规管工作组另一主要工作是为正进行外墙大维修的现存楼宇进行特别巡查。截至今早11时，屋宇署已巡查359栋报称正在进行外墙大维修楼宇，确认当中有300栋设有棚网，并已即时取走样本，陆续分批送交测试。

陈国基强调，火灾调查工作以及其他大厦的规管巡查工作会继续双轨并行，若发现巡查样本有任何违规情况，执法部门会即时跟进，绝不姑息。

陈国基谴责涉案人士为蝇头小利害死多条人命

对于坊间有指屋宇署、劳工署等部门巡查和执法不力，工作组会否调查有没有部门官员需要问责。陈国基强调，涉案人士手法「非常之狡猾」，他们将合标准和不合标准的棚网一起使用，并把不合标准棚网放在一些只有消防员才可以到达的地方，以逃避政府检测，「我可以说是处心积虑去犯案，是非常之可耻！」

陈国基强烈谴责涉案人士，为了蝇头小利害死了多条人命。他指出，政府会加强规管及监管，防止类似悲剧再度发生，但强调最重要的，是每一个业界人士遵守法律，按照规矩办事，「市民要自律、要去奉公守法，这个才是最重要。」

邓炳强：新旧法团也好，若有证据就会拘捕

被问到通过是次大维修工程的宏福苑上届业主立案法团成员，包括民建联大埔南区议员黄碧娇会否在今次调查范围之内。陈国基指，工作组一定是依法去追究到底，还死伤者一个公道。邓炳强补充指，在廉署及警队的联合调查中，虽然不方便透露个别的调查情况，但强调无论涉案人士是甚么身份，「新法团也好，旧法团也好，总之我们是调查。如果发觉有证据，就会将其拘捕；有进一步证据，就会将其检控。」

被问到国安处近日行动，邓炳强指过去几日留意到有一些别有用心者，危害香港和国家安全，他们利用一个社会伤痛的时刻，特意用假消息去企图煽动对政府的不满。他强调，所有网上不实、煽动的言论目标只是一个，「就是想危害我们国家安全。所以我们必须要采取适当的行动，包括一些执法的行动。」他指，由于主要行动细节涉及国家安全，不方便透露。