两狎9岁堂妹事隔8年被控 现年23岁堂兄3罪成还押候判

10年前13岁堂兄与9岁堂妹在祖父家中玩耍期间，堂兄带堂妹入厕所后上下其手，在其面前自渎，又要求堂妹把玩阳具。堂兄同年某日在父亲办公室内，再要求堂妹为自己口交，用下体磨擦其私处。堂妹长大后抑郁寻死揭发本案，现年23岁堂兄早前否认向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为及非礼等3罪受审，暂委法官黄国辉今于区域法院裁决指，被告显然知道行为不当，裁定全部3项罪成，还押被告至下月16日判刑。

现年23岁安全督导员N.T.H.被控2项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪以及1项猥亵侵犯罪。现年19岁事主供称首次案发时，被告最终向厕所洗手盘射精，辩方质疑指洗手盘约80厘米高，而被告当时13岁，身高约140多厘米，阳具不会高于80厘米。黄官今裁决认为被告当时阳具勃起，即使不高于80厘米，射精时也可能向上溅，事主说法并非不可能。事主忆述案发约10至15分钟，辩方质疑当时家中成人均在屋内厕所外，厕所门设有安全锁，成人应会发现事件。黄官则认为事隔10年，事主估计未必准确，若案发仅7、8分钟，成人未必会察觉。

第2次事件中，事主供称被告带自己到祖父办公室隔壁的父亲办公室犯案，辩方又质疑家人当时理应发现事件。黄官反驳事主当时只曾为被告口交及坐在大腿上厮磨，被告没有射精，时间相对较短，家人不察觉也不足为奇。事主指案发时自己坐在马桶上被脱下内外裤，辩方质疑说法不合理。黄官反指需视乎内外裤材质如何，加上事主年幼身形娇小，故不难脱下。

事主事发时年幼无知长大始作揭发可以理解

辩方再质疑事主庭上证供与警方录取供词有出入，黄官解释女警笔录时非一字不差，加上事主当时同时操广东话及普通话，内容自然不及庭上多日盘问来得细致。辩方最后质疑事主延误了8年才告知辅导老师，黄官考虑到事主年幼无知，当日以为案发时只是与被告在玩耍，翌年便已移民台湾，直至中二接受性教育才明白错误，但当时为免父母担心，影响家族关系，也没有向友人以外的人披露，直至后来谈恋爱后，情绪受困扰时方透露事件，黄官认为事主多年来心路历程合理，可以理解，非刻意隐瞒。黄官指事主诚实可信可靠，接纳其证供。

辩方提出无能力犯罪推定，指被告案发时不足14岁，无能力犯罪。黄官分析指被告当时升中二，心智正常，案发时要求事主不要外泄，又关上百叶帘，显然知道行为不当，非顽皮捣蛋而已，遂推翻无能力犯罪推定，裁定被告2项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为及1项非礼罪成。

辩方求情指被告初犯，案发时代久远，被告的记忆渐退，本案难以准备抗辩，案发时又不足14岁，堂兄妹之间不涉及违反诚信，被告只是因利乘便，不是主动相约犯案，事后事主也没有抗拒被告，亦没有重大创伤，希望法庭判处非即时监禁。黄官终拒绝索取感化官报告，表明考虑监禁式刑罚，索取劳教中心报告，将被告还押候判。

案件编号：DCCC1249/2023

法庭记者：陈子豪