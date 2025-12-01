黄百鸣涉内幕交易案 裁判官认证监确侵犯权利 考虑非恶意 酌情裁定涉案WhatsApp记录可呈堂

79岁导演黄百鸣（原名黄栢鸣）涉天马影视内幕交易案，辩方争议涉案手机WhatsApp记录的可呈堂性，裁判官高伟雄今于东区裁判法院裁定涉案WhatsApp记录可呈堂，指虽然证监会无权在执行搜查令时要求黄百鸣的妹妹黄洁珍提供手机密码，更未向她解释其权利，侵犯到其宪法权利，惟证监会并非带有恶意地作出虚假陈述，只是纯粹错误理解法例，故行使酌情权及批准涉案WhatsApp记录呈堂。

被告黄栢鸣、由资深大律师谢华渊代表；控方由资深大律师陈政龙及大律师萧锦涛代表。传票控罪指，黄百鸣于2017年8月25日至10月17日与天马影视文化控股有限公司有关连，并掌握天马影视的内幕消息，而怂使黄洁珍进行该等交易。

官：证监确侵权惟非恶意

高官今就「案中案」裁断时，指证监会人员当时持裁判官批出的搜查令到黄洁珍住所搜查，搜查范围包括单位内电子仪器内容，证监会并未越权。惟高官接纳，证监会当时并没有权要求黄洁珍提供密码，而且也没有向她提出可以拒绝或请律师的权利，侵犯到了黄洁珍的宪法权利。

高官续指，不认为黄洁珍是在知道全部事实下提供密码，情况可算非自愿，而且证监会进入单位搜查后，已属完成了搜查令，其后证监会在法证实验室内撷手机资料时、须再申请手令。不过，高官认为证监会人员在过程中并非带有恶意及向黄洁珍作出虚假陈述，当时仅纯粹错误理解法例，故行使酌情权，批准涉案WhatsApp记录呈堂作证。

案件编号：ESS1735/2025

法庭记者：王仁昌