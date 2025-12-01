酒楼女董事涉聘6内地旅客表演蒙古舞 入境处职员供称：6双程证男女「顶碗」跳蒙古舞

54岁酒楼女董事今年7月涉嫌聘请6名内地旅客，在观塘的酒楼表演蒙古舞，女董事及酒楼今早在沙田裁判法院否认12项雇用不可合法受雇的人罪开审。入境事务处职员供称，潜伏期间见6男女穿著舞蹈服饰，在舞台上表演「顶碗」及跳舞，入境事务处待表演结束后截查时，发现6男女均持双程证，属不合法在港工作的雇员。裁判官施祖尧裁定表面证供成立，案件下午续审。

4名入境处职员潜伏酒楼闻：「第一个节目，顶碗」

负责潜伏的胡姓入境事务处职员供称，今年7月28日晚上约7时半，胡与另外3名同僚到涉案的观塘酒楼，伪装成客户入座用膳，以观察是否有情报所指的非法劳工。胡形容，酒楼内有大舞台及大萤幕，萤幕上展示「蒙古舞表演，敬请期待」的标语。胡入座后，听见一把男声主持宣布「10分钟后有专业蒙古舞舞蹈员表演蒙古舞」。其后，目睹4名头戴紫色头饰、紫色上衣及裙子、穿著黑色靴子的女子，与2名身穿白色上衣及长裤、黑色靴子的男子坐在舞台前方的餐桌。

胡忆述，穿表演服饰的6男女各取出4个碗子，并「将4只碗叠高成一栋，再放上头上」。胡随即听见男主持向顾客表示「俾啲掌声我哋今晚蒙古舞蹈表演，嚟自蒙古，我哋内蒙古演艺民族学院一班专业嘅演员，为大家呈现一场真正嘅蒙古舞蹈」，并指「第一个节目，顶碗」。

胡称，其中两名女舞者遭截查时出示双程证，但无透露谁是雇主。汪旭峰摄

截查其中两女表演者全部持双程证无提及雇主是谁

胡目睹，身穿白衣男子先在舞台上扭动身体跳舞，其后身穿紫衣女子亦一同表演，他们以头顶碗地跳舞，表演期间亦有播放非本地话的轻快音乐，大萤幕上播放大草原的动画，表演过程维持约2分钟。表演结束后，6人离开舞台，胡的上级随即要求同僚进行截查行动。

胡表示，自己负责截查2名紫衣女子，她们分别出示「往来港澳通行证」，胡核实她们的样貌、名字及出生日期后，确认2名女子分别为张燕芝及姚瑶。经调查后，发现她们是以访客身分来港，并非在港合法受雇的人，遂向她们作出警诫。胡补充，在案发现场的餐台有发现列有「蒙古舞蹈表演」字眼的宣传单张，上面印有舞蹈员的照片。

胡在盘问下表示，没有留意酒楼内有多少名员工，惟酒楼员工的衣著与涉案6名非法员工的衣著不一样。胡另表示，没有留意到酒楼有打卡机，让酒楼员工上班时签到。胡续称，涉案2名蒙古舞女子张燕芝及姚瑶，没有提及过她们的雇主是谁。

6名舞者持双程证获准短期留港但不准受雇任何工作

承认事实指，6名非法被雇用的员工，包括张燕芝、姚瑶、安娜、潘楚晴、索昊宇及周钰皓，均持「往来港澳通行证」来港，由2025年7月27日获准来港至同年8月3日，期间6人并非可合法受雇的人士。

54岁女被告黄朋珍，控罪书无列明职业，被控6项为法人团体中的董事雇用不可合法受雇的人罪；被指由黄朋珍担任董事的「恒生粮道饮食集团有限公司」则面临6项雇用不可合法受雇的人传票罪。

控罪指，黄于2025年7月28日在香港观塘，作为以「恒生粮道饮食集团有限公司」为名的法人团体中的董事，雇用不可合法受雇的人，分别为张燕芝、姚瑶、安娜、潘楚晴、索昊宇及周钰皓为雇员。

案件编号：STCC3150/2025、STS7479-7484/2025

法庭记者：黄巧儿