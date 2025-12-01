Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨私隐公署吁慎防骗徒利用火灾进行诈骗 包括假冒社福机构以钓鱼短讯骗取善款

社会
更新时间：13:12 2025-12-01 HKT
发布时间：13:12 2025-12-01 HKT

私隐专员公署今日（1日）表示，留意到有骗徒利用大埔火灾，假扮义工使用虚假的「大埔宏福苑灾民登记表」，意图骗取灾民的个人资料，包括中英文姓名、香港身份证号码、电话号码，以及银行及信用卡资料，包括户口号码、信用卡号码、提款卡号码及验证码等。另外，有市民亦收到假冒社福机构的筹款钓鱼短讯，讹称为大埔火灾的灾民筹款，诱使市民点击短讯内的超连结进入虚假筹款网站，以骗取善款。

筹款钓鱼短讯诱使市民骗取善款

个人资料私隐专员钟丽玲强烈谴责有骗徒利用灾情行骗，提醒灾民及公众必须保持警惕，查证相关灾民登记表的真伪，切勿提供任何银行户口密码或验证码，并可透过「一户一社工」申请相关资助。市民若接获怀疑诈骗短讯或来电，应先查证对方或相关机构的真伪。若市民希望向灾民捐款，应透过官方提供的银行户口作出捐款（例如：特区政府成立的「大埔宏福苑援助基金」银行户口https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/27/P2025112700758.htm）。

私隐专员公署并建议以下防骗贴士，以保障个人资料私隐及财产，避免堕入骗徒陷阱：

  • 提高警觉：提供个人资料前应「停一停、谂一谂」，切勿随意点击或扫瞄可疑的超连结及二维码，也不要登入任何可疑网站；
  • 核实发送短讯人士的身分：即使对方可于短讯中提供你的个人资料，若怀疑对方身分，应先以其他联络方式查证对方或有关机构的真伪；
  • 保护户口资料：切勿向任何人透露银行户口验证码、密码及信用卡安全码，如有怀疑，立即更换网上银行的密码，并启用帐户登入双重认证功能（如有相关功能）；
  • 防骗资讯：留意私隐专员公署、警方或相关机构公布的防骗资讯，并向身边亲友分享与骗案有关的资讯，以加强防骗意识。

市民若接获怀疑诈骗短讯或来电，可向私隐专员公署（电话：2827 2827、电邮：[email protected]）作出查询或投诉。市民若发现其个人资料被盗用并涉及刑事罪行，亦应尽快报警。如有怀疑，可透过「防骗视伏器」（https://cyberdefender.hk/scameter/）搜寻可疑的电话号码、电邮地址、网址等。

私隐专员公署对大埔火灾造成严重伤亡深表哀痛，公署向不幸罹难的市民及英勇殉职的消防员致以沉痛哀悼，并向所有受影响的家庭致以最深切的慰问，祝愿伤者早日康复。我们亦向前线消防员及救援人员致以崇高敬意，公署会继续致力提供协助与支持，与大家携手共渡难关。

