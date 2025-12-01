大埔宏福苑五级火｜民青局：已向1760户发放1万元应急钱 如业主重复领取会追讨

大埔宏福苑上周三发生的五级火，死亡人数增至146人。民政及青年事务局副局长梁宏正表示，截至昨晚已有1900户登记1万元应急补助金，已向1760户受灾居民派发。

宏福苑五级火｜吁尽快登记「一户一社工」

梁宏正今（12月1日）在港台节目表示，首要目标是安顿受影响居民，提供短期至长期的免租住宿安排。他呼吁居民尽快透过182 183热线登记社工服务，强调所有支援措施，包括5万元生活津贴及20万元慰问金，均会透过「一户一社工」机制，由专责社工协助居民申请及发放，以全面关顾居民各方面需求。他同时提醒居民提高警觉，慎防诈骗，民政署职员及社工亦会适时作出提醒。政府新闻处已设立专题网站，持续发放相关资讯。

当局指，应急补助金款项发放方式包括于庇护中心直接派发，后续亦可由居民暂住地区的民政事务处发放，或直接安排过户。梁宏正呼吁未登记「一户一社工」的灾民尽快登记，便于跟进需要。

梁宏正强调，1万元应急补助金及5万元生活津贴的发放对象，为火灾发生时宏福苑的受影响住户及租户。目前发现少数重复申请个案，当局将逐一跟进处理。他重申，只要是符合资格的受灾户，皆可领取相关补助。

近日有租户反映在申请时，发现已被业主登记申请，梁宏正及后在商台节目补充，确实有个别重复个案出现。被问到如有重复个案，是否会先向租客提供款项，再向相关业主追讨，梁宏正回应时确认有关说法。至于若租客没有租约如何处理，他指由于每个个案都有同事跟进，政府会确保在不同情况下，都能将1万元交给真正的住户，所以关键是只要住在该单位就合资格。

对于有其他团体设立援助金供居民申请，梁宏正呼吁民间团体可考虑将款项捐至政府设立的基金，或透过「一户一社工」机制统一发放，以提升资源运用效率。

部分申请人暂未联络上

至于暂时未获发应急钱的百多个申请人，梁宏正指有部分住户在入住庇护中心后，即场向政府申请，这些可快速发放。但有部分申请人由于以其他形式处理，未必可即时联络上，政府会用适切方法联络他们。

而住宿安排方面，截至昨日傍晚，包括青年宿舍、过渡性房屋及酒店，录得有2100名居民入住。长期住宿方面， 应急住宿小组已找到2000个过渡性房屋及房协的单位，短期住宿的青年宿舍及酒店亦有1000个单位，相信可以有不同选择予居民。

物资方面，梁宏正指出政府设立统一平台统筹物资，如市民有意捐赠，可在平台登记内容及拍照，如果政府安顿居民后发现有具体需要，会主动联络相关人士。他指过渡性房屋内都有基本家具。

就近日网上传出有自发到场援助的义工与关爱队成员争执，甚至闹到报警，梁宏正澄清没有收过任何相关报警情况。他感谢不同人士于灾后热心工作支援居民，但民政处开放庇护中心，有责任确保中心环境包括衞生、秩序、居民私隐等，政府会有合适安排，让受影响人士在中心安心居住，所以也希望大家能理解，要对居民生活有合适平衡。

